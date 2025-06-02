Не стали мовчати: 5 голлівудських зірок, які самі зізналися у подружній невірності

Арнольд Шварценеггер

Зірка бойовиків і колишній губернатор Каліфорнії довгий час приховував таємницю, яка врешті-решт зруйнувала його шлюб. Арнольд мав стосунки з домогосподаркою свого дому - Мілдред Баеною. І не просто роман: через 9 місяців після їхньої близькості жінка народила хлопчика.

Ця історія розгорталась роками - Мілдред працювала в домі Шварценеггера понад 20 років, а їхній роман тривав майже десять років. Все могло залишитися в минулому, якби не одна “дрібничка”: Марія Шрайвер, тодішня дружина Арні, помітила, що син домогосподарки аж надто схожий на її чоловіка…

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер (фото: Getty Images)

І тоді все випливло назовні. Під час зустрічі з сімейним психотерапевтом у 2011 році актору довелося зізнатись у батьківстві.

“Марія хоче знати, чи справді Мілдред народила від вас дитину”, - сказав лікар.

“Так, це правда”, - відповів Шварценеггер.

У своїх мемуарах актор визнав, що мовчав зі страху - і перед дружиною, і перед родиною Кеннеді, з якої була Марія.

Розлучення було неминучим. Діти спочатку відвернулися від батька - навіть змінили прізвище на мамине. Але з часом стосунки вдалося налагодити.

Сьогодні Арнольд спілкується з усіма дітьми, включно з позашлюбним сином, який, до речі, пішов шляхом батька.

Джозеф Баена (фото: instagram.com/joebaena)

Вілл Сміт

Ідеальна родина з обкладинки? Не зовсім. У 2020 році Джада Пінкетт-Сміт буквально підірвала інтернет, зізнавшись, що під час шлюбу з Віллом Смітом мала роман з молодим артистом - співаком Августом Алсіном. Весь світ завмер в очікуванні реакції зірки "Людей у чорному", а він... спокійно заявив, що був у курсі всього ще тоді.

Як виявилось, шлюб Джади та Вілла вже давно вийшов за межі класичної "один-на-один". Сам Вілл пізніше пояснив, що їхні стосунки починалися з моногамії, але з роками трансформувалися у щось інше.

Вілл Сміт з дружиною (фото: Getty Images)

Джада зростала в родині, де "відкриті стосунки" не були чимось незвичним, і тому для неї свобода - це святе. Саме таку свободу вона дає і своєму чоловікові.

Вілл, до речі, теж визнає, що мав романи поза шлюбом. Щоправда, вдаватися в деталі не став.

Пара таємно розійшлася ще у 2016 році, але офіційно повідомила про це лише у 2023-му.

Jay-Z

Здавалось би, союз Бейонсе та Jay-Z - приклад ідеальної пари в шоу-бізнесі. Але у 2016 році вийшов альбом Lemonade, у якому співачка натякнула на зради. І натяки були більш ніж прозорі.

Невдовзі Jay-Z публічно визнав свою провину - теж у пісні. У треку Family Feud він розкаюється перед дружиною в церковній сповідальні.

Подружжя пройшло через кризу, але не зламалося. Вони стали батьками ще двох дітей - близнюків, а сьогодні знову виглядають щасливо разом, як у перші дні знайомства.

Jay-Z і Бейонсе (фото: Getty Images)

Крістен Стюарт

Фанати "Сутінків" довго не могли прийти до тями, коли зіркова пара Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон розпалась. Але удар був ще сильнішим, коли стало відомо - Стюарт зрадила Роберта з режисером "Білосніжки і мисливця" Рупертом Сандерсом.

Історію не змогли приховати - їх разом зняли папараці, коли ті цілувались у машині.

Крістен публічно попросила вибачення, Паттінсон дав їй ще один шанс, але згодом пара остаточно розійшлася. Стюарт не лише залишила цього чоловіка - з часом вона заявила про свою гомосексуальність і почала будувати стосунки з дівчатами.

Кадр з серіалу "Сутінки"

Джуд Лоу

Актор із британським шармом виявився зовсім не таким романтичним у реальному житті. Поки його кохана, акторка Сієнна Міллер, будувала плани на майбутнє, Джуд закрутив роман із нянею власних дітей.

Про це розповів один із синів актора. А коли в ЗМІ злили особисті записи няні з подробицями інтрижки - історія перетворилася на справжній скандал.

Лоу вибачився, але Сієнна не змогла пробачити. Їхні стосунки закінчились у 2005 році, хоча ще намагались відновити все у 2009-му. Та другий шанс теж не врятував пару - у 2011 вони розійшлися остаточно.

Джуд Лоу (фото: Вікіпедія)