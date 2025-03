Голлівудські феміністки: 7 зірок, що борються за права жінок

Меган Маркл

Меган Маркл розпочала свою боротьбу за гендерну рівність ще до того, як стала частиною королівської родини, і вже тоді привернула увагу до своїх переконань.

Однією з найвідоміших її заяв є слова, які вона вимовила під час урочистого заходу, присвяченого 125-річчю жіночого виборчого права в Новій Зеландії: "Жіноче виборче право - це фемінізм. Фемінізм - це нова справедливість". Меган Маркл (фото: Getty Images)

Ще в дитинстві Меган виступила проти сексизму в рекламі, коли побачила телевізійну рекламу рідини для миття посуду, що її обурила. В результаті, 11-річна Меган написала листа Хілларі Клінтон і домоглася того, щоб рекламний ролик зняли з ефіру і змінили слоган.

Леді Гага

Співачка Леді Гага з самого початку була гордою феміністкою. Відома своїми яскравими вбраннями, пристрасними виступами та акцентом на важливості доброти, вона також присвятила свою кар'єру захисту прав жінок. Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

"Ми, жінки в Голлівуді, ми - голоси. У нас є глибокі думки, ідеї, переконання та цінності про світ, і ми маємо силу говорити, бути почутими та давати відріч, коли нас змушують мовчати", - сказала вона у своїй промові на заході ELLE Women in Hollywood Celebration у 2018 році.

Енн Гетевей

Акторка та посол доброї волі ООН Енн Гетевей прагне використовувати свою популярність на благо навколишнього світу.

У листопаді 2022 року на конференції Business 20 (B20) вона говорила про гендерну нерівність в оплаті праці. Енн Гетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

"У багатьох країнах життя жінок і дівчат змінюється на гірше. Права та свободи, які вони колись вважали нормальними - можливість працювати, здобувати освіту, мати контроль над своїм тілом - раптово стали недоступними. Частина цих втрат була запроваджена через законодавчі зміни або застосування влади попри активний опір. Інші ж погіршення виникли через безпрецедентні глобальні кризи, зокрема пандемію Covid-19", - зазначала вона.

Бейонсе

З самого початку своєї кар'єри в 1990-х роках Бейонсе чітко визначила свою феміністичну позицію та місію. Вона здобула популярність завдяки у Destiny's Child, випустивши хіти на кшталт "Independent Women", "Survivor", "Say My Name", "Bills, Bills, Bills" і "Girls", які підкреслювали силу жінок, їхню стійкість, важливість віри в себе та взаємної підтримки.

У своїй пісні 2011 року "Run The World (Girls)" Бейонсе влучно передала ідею сили жінок. Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

"Ми достатньо розумні, щоб заробити ці мільйони, достатньо сильні, щоб народити дітей, а потім повернутися до справи", - йдеться у тексті пісні, яка стала гімном фемінізму для багатьох поколінь.

Протягом своєї кар'єри виконавиця неодноразово підкреслювала важливість підтримки інших жінок в їхньому професійному розвитку.

Наприклад, під час свого виступу на шоу Super Bowl у 2016 році вона разом з іншими учасниками Destiny’s Child підтримала жіночі колективи, а також залучала жінок-музиканток і співавторів до своїх концертів і турів.

Емма Вотсон

У 2014 році Емма Вотсон запустила кампанію HeForShe та виступила з промовою в штаб-квартирі ООН, де роз’яснила значення фемінізму і спростувала міф про те, що це "ненависть до чоловіків".

"Чим більше я говорила про фемінізм, тим більше я розуміла, що боротьба за права жінок занадто часто асоціюється з ненавистю до чоловіків. Якщо я щось знаю напевно, так це те, що це повинно припинитися", - зазначила вона. Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Того ж року, в інтерв'ю для ELLE UK, вона заявила, що фемінізм - це вибір.

"Фемінізм не для того, щоб диктувати вам. Це не припис, не догма. Все, що ми намагаємось зробити, - це дати вам вибір. Якщо ви хочете балотуватися на пост прем’єр-міністра, ви можете. Якщо ні - це теж чудово. Голіть пахви, не голіть їх, одного дня носіть туфлі на плоскій підошві, а наступного - підбори. Ці дрібниці настільки несуттєві для того, про що насправді йдеться, і я б хотіла, щоб люди з цим не плутали", - підкреслювала знаменитість.

Анджеліна Джолі

Володарка премії "Оскар", відома не лише своїми блокбастерами, але й благодійною діяльністю, після багатьох років служіння в УВКБ ООН і роботи з біженцями як посол доброї волі була призначена спеціальним посланником у квітні 2012 року.

Її діяльність в ООН здебільшого зосереджувалася на боротьбі за права жінок у зонах, охоплених війною, а у 2013 році вона отримала гуманітарну премію імені Жана Гершолта.

У березні 2020 року, до Міжнародного жіночого дня, Джолі написала для TIME про важливість любові та поваги до молодих жінок. Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

"М'якість маленьких дівчаток, їхня відкритість, а також інстинкт піклуватися та допомагати іншим мають бути оцінені, а не зловживанні. Ми повинні робити набагато більше для їхнього захисту в усіх суспільствах - не лише від крайнощів, що порушують права дівчат, але й від більш витончених форм несправедливості та ставлення, які часто залишаються непоміченими або виправдовуються", - зазначала вона.

Активістка наголосила, що уряди та політики здаються готовими підтримувати права жінок і дівчат "тільки до того моменту, коли це не впливає на бізнес, торгівлю чи політичні інтереси, або коли це не змушує нас побачити те, чого ми не хочемо бачити, і діяти відповідно".

Джессіка Честейн

Честейн є однією з найвідоміших акторок Голлівуду, яка активно відстоює гендерну рівність і не боїться відкрито говорити про те, що суспільство може зробити краще для жінок.

У 2014 році акторка поділилася з The Guardian, що вона б із задоволенням знялася у фільмі про супергероїв, але тільки за умови, що її роль не буде побічною.

"Проблема в тому, що якщо я знімаюся у фільмі про супергероїв, я не хочу бути просто дівчиною. Я не хочу бути донькою. Я хочу носити крутий костюм, мати шрам на обличчі й брати участь у сценах бійок. Ось що я б хотіла", - сказала вона.

Того ж року акторка розповіла The Wrap про важливість надання жіночим персонажам глибини на екрані, незалежно від їхнього значення в сюжеті. Джессіка Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

"Я не проти, якщо роль маленька, але я просто хотіла б, щоб у фільмі була показана її подорож. Іноді персонажі лише допомагають розвивати історію іншої людини", - говорила вона.

У 2018 році акторка Октавія Спенсер розповіла, що Честейн не лише говорить про рівність, але й активно допомагає.

Вона допомогла Спенсер домовитися про зарплатню, яка була в п'ять разів вищою за початкову суму за фільм, над яким вони разом працювали.

"Ось у чому суть - кольорові жінки отримують значно менше, ніж білі жінки. Якщо ми хочемо вести розмову про справедливу оплату праці, ми маємо запросити за стіл кольорових жінок", - сказала Спенсер під час дискусії "Жінки, що ламають бар'єри".

"Я розповіла Честейн свою історію, ми обговорювали цифри, і вона мовчала, бо не мала уявлення, що це таке для кольорових жінок...", - додала вона, висловивши подяку акторці за підтримку рівності в Голлівуді.

Вас може зацікавити