ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армию

Новина українською →
Чугуев, Вторник 08 июня 2021 14:15
Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армию Муж скандального мастера из Чугуева ездил в Москву (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц попала в скандал, назвав украинских военных "тварями". После этого она извинилась и сообщила, что не имела в виду всех. Сейчас стали известны подробности личной жизни женщины и ее мужа.

Об этом пишет Telegram-канал "Катарсис".

Что известно о Яне Ковалевой

Яна Ковалева родилась и всю жизнь живет в Чугуеве Харьковской области. Ее муж, в ноябре 2014, в разгар войны в Донбассе, ездил в Москву. Об этом стало известно из фотографий в соцсетях Яны, которые она потом закрыла от любопытных глаз.

Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армиюКовалева постит на своей странице в соцсети снимки своих работ (Facebook)

Также стало известно, что она училась в Чугуевской школе №1 и даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице.

Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армию

Яна Ковалева получила диплом лашмейкера в 2019 году (Скриншот)

Очевидно, карьера врача ее не удовлетворяла и она решила стать лашмейкером. Она получила диплом мастера по наращиванию ресниц в 2019 году.

Стали известны скандальные подробности о прошлом мастера из салона, оскорбившей украинскую армию

Муж Яны Ковалевой ездил в Москву в 2014 году (Скриншот)

Нам своей странице в Facebook женщина постит примеры своих работ, а также многочисленные селфи.

Как мы ранее писали, оскорбившая участников парада вышиванок харьковчанка раскаялась на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь скандал
LITE
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела