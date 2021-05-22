Оскорбившая участников парада вышиванок харьковчанка раскаялась на видео: "я сполна поплатилась"

В Харькове девушка на камеру грубо высказалась об украинцах , которые участвовали в параде вышиванок в городе, а также раскритиковала само мероприятие, тем самым вызвав гневную реакцию в обществе. Теперь женщина записала видеообращение с извинениями и отметила, что поплатилась за подобные слова - ее уволили и захейтили в сети.

Отметим, что это уже не первые извинения девушки за скандальные высказывания.

Накануне бывшая студентка факультета международных отношений Университета им. Каразина написала в сети, что ее слова "возможно были резкими" из-за "спонтанности", но, мол, "не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть", и попросила извинений "у тех, кого это задело".

Очевидно, что подобный пост девушки не возымел ожидаемого эффекта, и количество возмущенных комментариев увеличивалось. Также СММ-менеджер и продавец кроссовок через Инстаграм лишилась своей работы из-за скандала.

Теперь харьковчанка записала видео с новыми извинениями, признала неправоту и снова попросила прощения за "очень громкие высказывания" по поводу парада в честь Дня вышиванок.

"Я действительно очень резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", - сказала она.

Девушка отметила, что ей очень неприятно за то, что послала гражданам такие негативные эмоции.

"Я сполна поплатилась за свои действия, потому что меня уволили с работы. Я получила на самом деле большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что больше этого не повторится. Я ценю культуру своей страны. И еще раз приношу свои искренние извинения", - говорится в обращении.

Видео: девушка извинилась за грубые оскорбления участников парада вышиванок в Харькове

Напомним, что раскаивалась девушка за свой скандальный комментарий местному блогеру о проведении Марша вышиванок в Харькове. Она назвала его участников "действительно невежественными людьми, которым нечего делать... они ходят и занимаются х**ней"", а также утверждала, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" якобы является нацистским.

Предупреждаем, в ролике присутствует нецензурная лексика и брань!

Видео: в Харькове женщина грубо высказалась об участниках парада вышиванок