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Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську армію

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Чугуїв, Вівторок 08 червня 2021 14:15
Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську армію Чоловік скандального майстра з Чугуєва їздив до Москви (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чугуєві Харківської області майстер з нарощування вій потрапила в скандал, назвавши українських військових "тварюками". Після цього вона вибачилася і повідомила, що не мала на увазі всіх. Зараз стали відомі подробиці особистого життя жінки і її чоловіка.

Про це пише Telegram-канал "Катарсис".

Що відомо про Яну Ковальову

Яна Ковальова народилася і все життя живе в Чугуєві Харківської області. Її чоловік, в листопаді 2014, в розпал війни в Донбасі, їздив до Москви. Про це стало відомо з фотографій в соцмережах Яни, які вона потім закрила від цікавих очей.

Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську арміюКовальова постить на своїй сторінці в соцмережі знімки своїх робіт (Facebook)

Також стало відомо, що вона навчалася в Чугуївській школі №1 і навіть була медсестрою в Чугуївській центральній районній лікарні.

Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську армію

Яна Ковальова отримала диплом лашмейкера у 2019 році (скріншот)

Очевидно, кар'єра лікаря її не задовольняла і вона вирішила стати лашмейкером. Вона отримала диплом майстра з нарощування вій в 2019 році.

Стали відомі скандальні подробиці про минуле майстра з салону, що образила українську армію

Чоловік Яни Ковальової їздив до Москви в 2014 році (Скріншот)

Нам своїй сторінці в Facebook жінка постить приклади своїх робіт, а також численні Селфі.

Як ми раніше писали, образила учасників параду вишиванок харків'янка розкаялася на відео.

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