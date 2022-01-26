Стали известны причины, по которым у украинцев могут забрать пенсию

Коллаж РБК-Украина: У кого могут забрать пенсию

Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства.

В каком случае пенсионеру могут отказать в пенсии, или же даже заставить вернуть выплаченное - читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", причины потери пенсионных выплат могут быть следующими: ошибка в фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

пенсионер какое-то время жил за границей;

пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;

пенсионер является мигрантом или сменил место жительства. Отметим, что выплата пенсии прекращается на весь период пребывания пенсионера за рубежом. Верификацию же могут проводить сразу несколько учреждений. Это Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины. Скриншот: zakon.rada.gov.ua