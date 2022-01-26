ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 08:00
Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію Колаж РБК-Україна: у кого можуть забрати пенсію
Автор: Світлана Мащенко

Українцям пояснили, в яких випадках при перевірці (верифікації) у них можуть забрати пенсійні виплати від держави.

В якому випадку пенсіонеру можуть відмовити в пенсії, або ж навіть змусити повернути виплачене - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", причини втрати пенсійних виплат можуть бути наступними:

  • помилка в прізвищі;
  • отримання виплат за фальшивими документами;
  • пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
  • пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців;
  • пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.

Зазначимо, що виплата пенсії припиняється на весь період перебування пенсіонера за кордоном.

Верифікацію ж можуть проводити відразу кілька установ. Це Пенсійний фонд, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України.

Стали відомі причини, через які в українців можуть забрати пенсію

Скріншот: zakon.rada.gov.ua

Раніше ми писали, що українцям пояснили, чому при великому трудовому стажі можуть призначити маленьку пенсію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
LITE
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків