Стали известны подробности скандала с задержанием депутата от "Громадской силы"

В Днепре правоохранителями был задержан по подозрению в растлении малолетних избранный депутат от "Громадской силы" Александр Глебкин. Ему может грозит до 15 лет тюрьмы.

Журналиста Наталья Власова, в ТВ-проекте "Не сегодня", проанализировала сложившеюся ситуацию. По ее словам, в партии, лидером которой является кандидат в мэры Днепра Загид Краснов, могли знать о происходящем, но закрывали на это глаза.

Она отмечает, что это подтверждает тот факт, что материалы по данному уголовному делу были опубликованы в сети Интернет еще летом этого года, а само расследование продолжается около полутора лет.

"Более того - арестованного Глебкина, который совершенно обоснованно подозревается в чудовищных преступлениях, партия Краснова не отозвала из числа депутатов, не исключила из своих рядов", - отмечает журналиста.

Как ранее писало РБК-Украина, Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.