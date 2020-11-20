Стали відомі подробиці скандалу з затриманням депутата від "Громадської сили"

У Дніпрі правоохоронцями був затриманий за підозрою в розбещенні малолітніх обраний депутат від "Громадської сили" Олександр Глебкфн. Йому може загрожувати до 15 років в'язниці.

Журналіста Наталія Власова, у ТВ-проекті "Не сьогодні", проаналізувала ситуацію, що склалася. За її словами, в партії, лідером якої є кандидат у мери Дніпра Загід Краснов, могли знати про те, що відбувається, але заплющували на це очі.

Вона зазначає, що це підтверджує той факт, що матеріали по даній кримінальній справі були опубліковані в мережі Інтернет ще влітку цього року, а саме розслідування триває близько півтора року.

"Щобільше - арештованого Глебкіна, який цілком обґрунтовано підозрюється у жахливих злочинах, партія Краснова не відкликала з-поміж депутатів, не виключила зі своїх рядів", - зазначає журналіста.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.