Стали известны имена победителей премии "Герои малого бизнеса"

Торжественная церемония началась с быстрых знакомств, все участники проекта, которые приехали на мероприятие, имели возможность прокачать навыки нетворкинга со своими коллегами по конкурсу.

По завершению быстрых знакомств, ведущий вечера Юрий Пословский, СЕО Young Business Club и сооснователь проекта "Герои малого бизнеса", пригласил на сцену автора проекта Константина Карпушина, который рассказал о том, как зарождалась идея проекта "Герои малого бизнеса", выстраивалось партнерство с Young Business Club, Akelik Group и налаживалась коммуникация с жюри.

Отдельной изюминкой мероприятия стали выступления двух членов жюри проекта - Натальи Шмигельской, основатель холдинга "Асторг", "Укрпатхосервис", ТМ "Готово", "Фудмама" и Дмитрия Стрижова, генерального директора холдинга охранных предприятий "ШЕРИФ".

Также Константин Карпушин подробно рассказал о ходе отбора номинантов и презентовал ключевые цифры проекта, предварительно напомнив, какие были правила отбора.

Напомним, кто мог участвовать:

предприниматели или владельцы малого бизнеса;

те, кто активно участвует в развитии и управлении своего бизнеса;

бизнесы, которые находятся на территории Украины (в одной из 24 областей или в Автономной Республике Крым);

компании, у владельцев которых и собственно бизнеса нет налоговых задолженностей и есть положительные отзывы в социальных сетях или медиа;

те, кто стремился заявить о своем бизнесе на всю страну.

"В результате мы получили 4023 заявки. После того как мы прислали первое задание, получили 1334 заполненные анкеты. И уже финальное задание, которое предусматривало подготовку ролика о своем бизнесе выполнили 104 участника конкурса. Именно за эти бизнесы с июня месяца началось голосование. По такой методологии оценки: 30% составляла доля онлайн голосования за профиль участника и 70% - доля жюри. Каждый участник оценивался в той номинации, в которой он подавал заявку. Но для повышения конкуренции в некоторые номинации мы добавляли участников. И, следовательно, в каждой номинации у нас получилось три финалиста", - резюмировал автор проекта Константин Карпушин.

Также интересной была статистика активности регионов, спикер продемонстрировал ТОП-5 самых активных регионов, которые заполнили анкету на участие в конкурсе:

Киевская область - 433

Львовская область - 155

Ивано-Франковская область - 86

Одесская область - 76

Днепропетровская область - 76

Финалистами премии стали:

Молодой предприниматель - FORCE GROUP

- FORCE GROUP Работодатель года - ООО НПП ЕВРОКОМ КОМПОНЕНТС

- ООО НПП ЕВРОКОМ КОМПОНЕНТС Системный бизнес - ООО "БЛУ ОУШЕН СОЛЮШИНС"

ООО "БЛУ ОУШЕН СОЛЮШИНС" Дело жизни - STUD-POINT

- STUD-POINT Доброе дело - ЭКОПРОЕКТ АЛЬТБАПИР

- ЭКОПРОЕКТ АЛЬТБАПИР Инновации ради будущего - ООО "АБМ РИНКАЙ"

- ООО "АБМ РИНКАЙ" Наследие и традиции - ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИИ "ПРАЩУР"

- ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИИ "ПРАЩУР" Ветеранский бизнес - TOURCLUB СЕРГЕЯ ВИКАРЧУКА

- TOURCLUB СЕРГЕЯ ВИКАРЧУКА Здоровая нация - ЧП "ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА"

- ЧП "ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА" Made in Ukraine - DELAMARK

- DELAMARK Гран-при - СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИВОГРА"

"В этом проекте победили супергерои, и их имена вы уже узнали, но проект мы задумывали для героев малого бизнеса, поэтому каждый из присутствующих сегодня победитель!" - подытожил Константин Карпушин.

Команда проекта выражает благодарность за финансовую поддержку Константину Карпушину, основателю Codebridge, автору "Герои малого бизнеса", Анару Рафиеву, CEO Akelik Group в Украине и Восточной Европе, соучредителю проекта “Герои малого бизнеса" и Вячеславу Лысенко основателю "Укр-Китай Коммуникейшин", акционеру "Meest China", соучредителю Young Business Club.