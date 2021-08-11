Стали відомі імена переможців премії "Герої малого бізнесу"

Урочиста церемонія розпочалася зі швидких знайомств, всі учасники проекту, які приїхали на захід мали змогу прокачати навики нетворкінгу зі своїми колегами по конкурсу.

По завершенню швидких знайомств, ведучий вечора Юрій Пословський, СЕО Young Business Club та співзасновник проекту "Герої малого бізнесу", запросив на сцену автора проєкту Костянтина Карпушина, який розповів про те, як зароджувалася ідея проекту "Герої малого бізнесу", вибудовувалося партнерство з Young Business Club, Akelik Group та налагоджувалася комунікація з журі.

Окремою родзинкою заходу стали виступи двох членів журі проекту - Наталії Шмигельської, засновниці холдингу "Асторг", "Укрпатхосервіс", ТМ "Готово", "Фудмама" та Дмитра Стрижова, генерального директора Холдингу охоронних підприємств "ШЕРИФ".

Також Костянтин Карпушин детально розповів про перебіг відбору номінантів та презентував ключові цифри проекту, попередньо нагадавши, які були правила відбору.

Нагадаємо, хто міг брати участь:

підприємці або власники малого бізнесу;

ті, хто бере активну участь у розвитку й управлінні свого бізнесу;

бізнеси, які знаходяться на території України (в одній з 24 областей або в Автономній Республіці Крим);

компанії, у власників яких та власне бізнесу немає податкових заборгованостей і є схвальні відгуки в соціальних мережах або медіа;

ті, хто прагнув заявити про свій бізнес на всю країну.

"У результаті ми отримали 4023 заявки. Після того, як ми надіслали перше завдання, отримали 1334 заповнені анкети. І вже фінальне завдання, яке передбачало підготовку ролику про свій бізнес виконали 104 учасники конкурсу. Саме за ці бізнеси з червня місяця почалося голосування. За такою методологією оцінки: 30% складала частка онлайн голосування за профіль учасника і 70% - частка журі. Кожен учасник оцінювався у тій номінації, в якій він подавав заявку. Але для підвищення конкуренції в деякі номінації ми додавали учасників. І відтак, в кожній номінації в нас вийшло три фіналісти", - резюмував автор проекту Костянтин Карпушин.

Також цікавою була статистика активності регіонів, спікер продемонстрував ТОП-5 найбільш активних регіонів, які заповнили анкету на участь у конкурсі:

Київська область - 433

Львівська область - 155

Івано-Франківська область - 86

Одеська область - 76

Дніпропетровська область - 76

Фіналістами премії стали:

Молодий підприємець - FORCE GROUP

- FORCE GROUP Роботодавець року - ТОВ НВП ЕВРОКОМ КОМПОНЕНТС

- ТОВ НВП ЕВРОКОМ КОМПОНЕНТС Системний бізнес - ТОВ "БЛУ ОУШЕН СОЛЮШИНС"

ТОВ "БЛУ ОУШЕН СОЛЮШИНС" Справа життя - STUD-POINT

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"У цьому проекті перемогли супергерої, і їх імена ви вже дізналися, але проєкт ми задумували для героїв малого бізнесу, тому кожен з присутніх сьогодні переможець!" - підсумував Костянтин Карпушин.

Команда проекту висловлює вдячність за фінансову підтримку Костянтину Карпушину, засновнику Codebridge, автору "Герої малого бізнесу", Анару Рафієву, CEO Akelik Group в Україні та Східній Європі, співзасновнику проєкту “Герої малого бізнесу" та В’ячеславу Лисенко, засновнику "Укр-Китай Коммунікейшин", акціонеру "Meest China", співзасновнику Young Business Club.