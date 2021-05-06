Стали известно, чем закончился скандал с украинками в Турции

Сообщается, что по информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турции.

Наших девушек полиция не задерживала, так как не было состава преступления.

"В то же время украинки среди них были в купальниках, о чем зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", — сообщили в ведомстве.

Иностранцам выписали штраф за нарушение карантинных норм, кроме того, в суд передано дело по обвинению о нарушении норм морали и общественного порядка.

К слову, одной из скандальных пассажирок на яхте оказалась гражданка Франции, она и сообщила, что на судне якобы праздновали день рождения певицы из Украины Вероники Курган, известной как Starla. Из-за фотосессии им пришлось долго находиться в полицейском участке, кроме того, им грозила тюрьма.

Как сообщала ранее одна из девушек, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства. Яхта плавала неподалеку от городка Гечек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). Известно, что на ней было четверо девушек и двое мужчин.