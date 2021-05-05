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В Турции снова засветились украинки: устроили "обнаженку" на яхте

Новина українською → Среда 05 мая 2021 10:48
В Турции снова засветились украинки: устроили "обнаженку" на яхте В Турции украинки отметились скандалом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Турции снова со скандалом отметились девушки из Украины. На этот раз полиция задержала молодых особ за фотосессию в стиле "ню" на яхте.

Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News.

Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства.

Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. По итогу всех девушек из Украины отпустили.

В Турции снова засветились украинки: устроили &quot;обнаженку&quot; на яхтеВ Турции украинки снимались обнаженные (фото: Pavlovsky News)

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в "Paper News" и нас задержала полиция, - рассказала девушка на видео.

Также на видео украинка советуем всем девушкам, которые хотят сниматься обнаженными, не отмечать свою локацию, а тщательно скрываться.

Украинка из Турции рассказала подробности скандала

Как мы ранее писали, украинки "из Дубая" похвастались отдыхом в ресторане Киева в разгар локдауна.

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