Стали известно, чем закончился скандал с украинками в Турции
Украинки в Турции на яхте не позировали обнаженными, а были в купальниках. Фото в стиле "ню" делали молодые особы из другой страны.
Об этом сообщило посольство Украины по информации Укринформа.
Сообщается, что по информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, на яхте находились иностранные граждане четырех стран, а также Турции.
Наших девушек полиция не задерживала, так как не было состава преступления.
"В то же время украинки среди них были в купальниках, о чем зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран", — сообщили в ведомстве.
Иностранцам выписали штраф за нарушение карантинных норм, кроме того, в суд передано дело по обвинению о нарушении норм морали и общественного порядка.
К слову, одной из скандальных пассажирок на яхте оказалась гражданка Франции, она и сообщила, что на судне якобы праздновали день рождения певицы из Украины Вероники Курган, известной как Starla. Из-за фотосессии им пришлось долго находиться в полицейском участке, кроме того, им грозила тюрьма.
Как сообщала ранее одна из девушек, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных засняли с другого плавсредства. Яхта плавала неподалеку от городка Гечек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). Известно, что на ней было четверо девушек и двое мужчин.
Как мы ранее писали, украинки "из Дубая" похвастались отдыхом в ресторане Киева в разгар локдауна.