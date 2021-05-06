Стали відомо, чим закінчився скандал з українками в Туреччині

Українки в Туреччині на яхті не позували оголеними, а були в купальниках. Фото в стилі "ню" робили молоді особи з іншої країни.

Про це повідомило посольство України за інформацією Укрінформу.

Повідомляється, що за інформацією берегової охорони Південного командування Егейського моря, на яхті знаходилися іноземні громадяни чотирьох країн, а також Туреччини.

Наших дівчат поліція не затримувала, бо не було складу злочину.

"У той же час українки серед них були в купальниках, про що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн", - повідомили у відомстві.

Іноземцям виписали штраф за порушення карантинних норм, крім того, до суду передано справу за звинуваченням про порушення норм моралі та громадського порядку.

До слова, однією зі скандальних пасажирок на яхті виявилася громадянка Франції, вона і повідомила, що на судні нібито святкували день народження співачки з України Вероніки Курган, відомої як Starla. Через фотосесію їм довелося довго перебувати в поліцейській дільниці, крім того, їм загрожувала в'язниця.

Як повідомляла раніше одна з дівчат, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавзасобу. Яхта плавала неподалік від містечка Гечек в районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). Відомо, що на ній було четверо дівчат і двоє чоловіків.