Стали більше їсти. В Україні суттєво здорожчав один із найкорисніших продуктів

Що зараз з цінами на часник

В цьому році склалася цікава ситуація із українським часником. Оператори ринку "Шувар" підтверджують факт, що загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується і це є чи не головним фактором щорічного зростання ціни. Проте в розрізі обсягів вже 2 роки поспіль показник залишається стабільно високим.

"Якщо порівнювати 2023 рік із довоєнним 2021 роком, то оператори ринку "Шувар" наростили обсяги реалізації вітчизняного часнику більш, ніж на 20%. Тобто, навіть при скороченні виробничих площ на даний момент дефіциту часнику на ринку немає, завдяки високій врожайності та достатнім запасам у сховищах", - каже Тетяна Попович.

Чому продукт дорожчає

Зростання цін зумовлено активізацією попиту серед населення. Другою причиною є закладання фермерами великих обсягів якісної продукції на зберігання в очікуванні найбільш прийнятної для себе ціни. Діє проста формула - скорочується пропозиція - зростає ціна.

У зростанні ціни часника виробники згадують і економічні фактори - ріст затрат на виробництво, енергоносії, оскільки утримання комерційних сховищ є додатковою статтею витрат, а також коливання курсу валют.

Стосовно градації попиту - фермери ринку "Шувар" відзначають, що попри зростання цін інтерес роздрібного покупця до українського часнику не падає.

Скільки зараз коштує часник

В супермаркетах країни ціна часнику стартує від 119 гривень за кілограм. Така пропозиція діє в АТБ та "Сільпо". В "Варусі" його ціна складає 149 гривен за кг.