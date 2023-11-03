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Стали больше есть. В Украине существенно подорожал один из самых полезных продуктов

Фото: В Украине подорожал чеснок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В ноябре в Украине активизировался рост цен на все отечественные овощи. Чеснок подорожал на 12-15% в ноябре 2023 , если сравнивать с ноябрем 2022 года.

Сколько сейчас стоит чеснок и почему он взлетел в цене, рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Что сейчас с ценами на чеснок

В этом году сложилась интересная ситуация с украинским чесноком. Операторы рынка "Шувар" подтверждают факт, что общая площадь под насаждениями на протяжении нескольких лет сокращается и это едва ли не главный фактор ежегодного роста цены. Однако в разрезе объемов уже 2 года подряд показатель остается стабильно высоким.

"Если сравнивать 2023 год с довоенным 2021 годом, то операторы рынка "Шувар" нарастили объемы реализации отечественного чеснока более чем на 20%. То есть даже при сокращении производственных площадей на данный момент дефицита чеснока на рынке нет, благодаря высокой урожайности и достаточным запасам в хранилищах", - говорит Татьяна Попович.

Почему продукт дорожает

Рост цен обусловлен активизацией спроса у населения. Второй причиной является закладка фермерами больших объемов качественной продукции на хранение в ожидании наиболее приемлемой для себя цены. Действует простая формула - сокращается предложение - растет цена.

В росте цены чеснока производители упоминают и экономические факторы – рост затрат на производство, энергоносители, поскольку содержание коммерческих хранилищ является дополнительной статьей расходов, а также колебания курса валют.

Относительно градации спроса - фермеры рынка "Шувар" отмечают, что, несмотря на рост цен, интерес розничного покупателя к украинскому чесноку не падает.

Сколько сейчас стоит чеснок

В супермаркетах страны цена чеснока стартует от 119 гривен за килограмм. Такое предложение действует в АТБ и Сильпо. В "Варусе" его цена составляет 149 гривен за кг.

Ранее эксперт рассказала, что будет с ценами на яйца дальше и "светит" ли нам дефицит.

Раньше мы писали, что в Украине подорожал популярный овощ.

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Цены на продукты