Стали больше есть. В Украине существенно подорожал один из самых полезных продуктов

Что сейчас с ценами на чеснок

В этом году сложилась интересная ситуация с украинским чесноком. Операторы рынка "Шувар" подтверждают факт, что общая площадь под насаждениями на протяжении нескольких лет сокращается и это едва ли не главный фактор ежегодного роста цены. Однако в разрезе объемов уже 2 года подряд показатель остается стабильно высоким.

"Если сравнивать 2023 год с довоенным 2021 годом, то операторы рынка "Шувар" нарастили объемы реализации отечественного чеснока более чем на 20%. То есть даже при сокращении производственных площадей на данный момент дефицита чеснока на рынке нет, благодаря высокой урожайности и достаточным запасам в хранилищах", - говорит Татьяна Попович.

Почему продукт дорожает

Рост цен обусловлен активизацией спроса у населения. Второй причиной является закладка фермерами больших объемов качественной продукции на хранение в ожидании наиболее приемлемой для себя цены. Действует простая формула - сокращается предложение - растет цена.

В росте цены чеснока производители упоминают и экономические факторы – рост затрат на производство, энергоносители, поскольку содержание коммерческих хранилищ является дополнительной статьей расходов, а также колебания курса валют.

Относительно градации спроса - фермеры рынка "Шувар" отмечают, что, несмотря на рост цен, интерес розничного покупателя к украинскому чесноку не падает.

Сколько сейчас стоит чеснок

В супермаркетах страны цена чеснока стартует от 119 гривен за килограмм. Такое предложение действует в АТБ и Сильпо. В "Варусе" его цена составляет 149 гривен за кг.