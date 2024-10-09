Сталеві помічники. Європейський стартап використовуватиме роботів для відновлення українських міст

Деталі стартапу

Його ініціатива була натхненна особистою трагедією: дружина Фурманна, уродженка Маріуполя, стала свідком руйнувань, спричинених російським вторгненням.

Підприємець цього місяця залучив 100 мільйонів євро інвестицій, щоб реалізувати свої плани щодо розширення діяльності в Німеччині. Інвестиції дозволять значно збільшити обсяги будівництва та розвинути нові технології.

"Фурманн та його партнер задумалися про те, як можна вирішити проблему, пов'язану з будівництвом, зазначивши, що ця галузь потребує інновацій", - йдеться у повідомленні. Для досягнення цієї мети вони розробили спосіб створення збірних будівель з використанням роботів, що дозволяє суттєво скоротити час та витрати на будівництво.

Стартап використовує роботизовані технології на своєму заводі, щоб оптимізувати процеси. У ході будівництва будинків інтегруються системи управління та моніторингу, що дозволяє ефективно відстежувати витрати та аналізувати вуглецевий слід.

За допомогою нового підходу, за якого роботи виробляють компоненти, будівництво дев'ятиповерхових житлових будівель займає майже на 50 відсотків менше часу, ніж традиційні методи. Ця ефективність вже привернула увагу тих, хто прагне поновити житло в Україні.

Натхненний власним досвідом евакуації сім'ї та допомогою іншим людям, Фурманн підкреслив, що його команда бере активну участь у відновленні зруйнованої війною країни.

Розумний робот Gropyus (фото: Gropyus)