"Молились усі". Провели в останню путь 5-річного Велеса, який помер після видалення зубів

Прощання з п'ятирічним Велесом

На поховання хлопчика прийшли рідні, друзі, сусіди й містяни. Багато з них знали родину Пашників і, дізнавшись новину про Велеса, співчували та чекали на його одужання.

Проте ніхто не очікував, що все закінчиться летально.

Поховання Велеса Пашника (фото: suspilne.media)

"Розповідали, що у Велеса боліли зубки. Батьки боялися його везти, бо хлопчик плакав. Не хотів лікувати. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики, без проблем. Ніхто не думав ніколи, що так станеться. Що це будуть його останні зубчики", - каже тітка батька Велеса Пашника Світлана Матвієнко.

Попри те, що лікарі не давали позитивних прогнозів, уся сім'я сподівалася, що Велес піде на поправку.

"Молилися всі: і рідні, і друзі. Всі-всі. Надіялися і молилися, але нічого не допомогло. Все чекала, телефонувала: "Як там? Може, вже оченята розплющив? Може, говорить?" - ділиться родичка сім'ї Пашників.

Поховання Велеса Пашника (фото: suspilne.media)

Сусідка родини Наталії Кубаєвич розповіла, що Пашники - дуже дружна сім'я, завжли підтримують одне одного та допомагають.

"Сталася страшна, просто божевільна помилка", - каже Наталя Кубаєвич.

Велеса Пашника поховали на кладовищі у селищі Гвіздець Коломийського району.

Довідка

8 грудня Віктор і Маріанна Пашники відвели сина Велеса до приватної клініки "Ori-Dent" для видалення двох молочних зубів.

Дитина відчувала сильний страх перед відвідуванням стоматологів, і всі попередні спроби використати звичайні методи надання медичної допомоги не давали результату.

Тому лікарі запропонували провести видалення хворих зубів під загальним наркозом.

Під час операції у хлопчика сталася зупинка серця, і його госпіталізували у реанімацію дитячої лікарні.

29 грудня батько Велеса повідомив, що син перебуває в глибокій комі. У дитини діагностували смерть мозку через неправильно проведену процедуру видалення молочних зубів.

Після оприлюднення цього факту поліція почала кримінальне розслідування за статтею 140 частина 2 Кримінального кодексу України ("Неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього").

Директор клініки Роман Онисько відмовився коментувати ситуацію перед журналістами. На офіційних ресурсах клініки також не з'явилися коментарі щодо цього випадку.