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Стала известна судьба таможенников, которых разнес Зеленский: никто не уволился

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 13:05
Стала известна судьба таможенников, которых разнес Зеленский: никто не уволился
Владимир Зеленский встречался с таможенниками на Закарпатье (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский раскритиковал таможенников на Закарпатье, но никто из них не подал в отставку

Таможенники, которым Владимир Зеленский во время совещания на Закарпатье устроил разнос и предложил начинать нормально работать, или писать заявления на увольнение, не покинули свои должности. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "Сегодня".

"Никто не написал заявления, конечно..." - сказал он.

Владимир Зеленский на Закарпатье пообщался с таможенниками в начале июля

Более того, по словам чиновника, скомпрометировавших себя сотрудников ГТС даже уволить очень проблематично.

"Это не будет просто. Процесс государственной службы построен таким образом, что уволить сотрудника можно через 6-7 месяцев от момента, когда ты захотел его уволить, до самого увольнения. А потом - еще суды", - отметил Нефьодов.

При этом, говорит глава ГТС, во время создания новой госслужбы "возможно, удастся почистить какую-то небольшую кучку руководящего персонала, но не больше".

"Поэтому я и предлагал в стратегии реформы что-то сделать с законодательством в этой сфере. Возможно, переводить таможенников на срочные контракты. А с другой стороны, нужно вводить страхование их ответственности, давать им возможность получать за хорошие результаты работы. Это также будет одно из направлений реформы", - подметил чиновник.

Ранее глава ГТС Максим Нефьодов заявил, что потери от неправомерной деятельности экоинспекторов достигли 200 млн долларов.

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