Нефьодов предложил сократить число таможен в пять раз

Фото: первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Вместе с таможнями можно сократить и административный персонал

Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, считает необходимым сократить количество таможенников, а также число таможен в Украине. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Как отметил Нефьодов, сейчас в Государственной таможенной службе работает 10300 человек, из которых 6000 - это таможенники "с печатями", то есть те, которые физически работают, остальные - это персонал.

Будущий руководитель Таможни заявил, что по сравнению с Польшей в Украине мало таможенников.

"Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал я только их сокращение, но сокращать сейчас можно лишь учитывая административные функции. Просто так сократить 2000 человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально. На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата", - добавил он.

Нефьодов считает необходимым сократить количество таможен в пять раз. "Сейчас у нас 26 таможен. Это чрезмерное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Комиссия высшего корпуса государственной службы 25 июня рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.