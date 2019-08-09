Стала відома доля митників, яких розніс Зеленський: ніхто не звільнився

Володимир Зеленський зустрічався з митниками на Закарпатті (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський розкритикував митників на Закарпатті, але ніхто з них не подав у відставку

Митники, яким Володимир Зеленський під час наради на Закарпатті влаштував рознос і запропонував починати нормально працювати, або писати заяви на звільнення, не покинули свої посади. Про це сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю "Сьогодні".

"Ніхто не написав заяви, звичайно..." - сказав він.

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Більш того, за словами чиновника, співробітників ДМС, які скомпрометували себе, навіть звільнити дуже проблематично.

"Це не буде просто. Процес державної служби побудований таким чином, що звільнити працівника можна через 6-7 місяців від моменту, коли ти захотів його звільнити, до самого звільнення. А потім - ще суди", - зазначив Нефьодов.

При цьому, говорить глава ДМС, під час створення нової держслужби "можливо, вдасться почистити якусь невелику купку керівного персоналу, але не більше".

"Тому я і пропонував у стратегії реформи щось зробити з законодавством у цій сфері. Можливо, переводити митників на термінові контракти. А з іншого боку, потрібно вводити страхування їх відповідальності, давати їм можливість отримувати за хороші результати роботи. Це також буде один з напрямків реформи", - зауважив чиновник.

Раніше глава ДМС Максим Нефьодов заявив, що втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів досягли 200 млн доларів.