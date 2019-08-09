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Стала відома доля митників, яких розніс Зеленський: ніхто не звільнився

STYLERЖиття    09.08.2019 - 13:05
Стала відома доля митників, яких розніс Зеленський: ніхто не звільнився
Володимир Зеленський зустрічався з митниками на Закарпатті (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський розкритикував митників на Закарпатті, але ніхто з них не подав у відставку

Митники, яким Володимир Зеленський під час наради на Закарпатті влаштував рознос і запропонував починати нормально працювати, або писати заяви на звільнення, не покинули свої посади. Про це сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю "Сьогодні".

"Ніхто не написав заяви, звичайно..." - сказав він.

Володимир Зеленський на Закарпатті поспілкувався з митниками на початку липня

Більш того, за словами чиновника, співробітників ДМС, які скомпрометували себе, навіть звільнити дуже проблематично.

"Це не буде просто. Процес державної служби побудований таким чином, що звільнити працівника можна через 6-7 місяців від моменту, коли ти захотів його звільнити, до самого звільнення. А потім - ще суди", - зазначив Нефьодов.

При цьому, говорить глава ДМС, під час створення нової держслужби "можливо, вдасться почистити якусь невелику купку керівного персоналу, але не більше".

"Тому я і пропонував у стратегії реформи щось зробити з законодавством у цій сфері. Можливо, переводити митників на термінові контракти. А з іншого боку, потрібно вводити страхування їх відповідальності, давати їм можливість отримувати за хороші результати роботи. Це також буде один з напрямків реформи", - зауважив чиновник.

Раніше глава ДМС Максим Нефьодов заявив, що втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів досягли 200 млн доларів.

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