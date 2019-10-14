Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане

Дом профсоюзов в Киеве (Фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал о проблемах восстановления Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве

Основные проблемы, связанные с восстановлением Дома профсоюзов в Киеве, можно обобщенно свести к двум категориям. Первая - это чисто технические проблемы, вторая - информационные, или информационно-политические. Об этом в комментарии Styler рассказал эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч.

Специалист добавил, что говоря о технических проблемах имет в виду в первую очередь существенное увеличение объема работ по сравнению с тем, что планировалось на начальном этапе.

Киевский Дом профсоюзов (Фото из открытых источников)

Так, значительная часть работ не могла быть обнаружена при обследовании здания, которое проводили в 2014 году после самого пожара, а затем в 2015 году после завершения первых демонтажных работ силами Федерации профсоюзов.

Реальная ситуация проявлялась во время непосредственного выполнения работ, отметил он. Если предварительно планировалось заменить около 200 плит перекрытия и 80 железобетонных балок, то в результате было заменено 348 плит и 179 балок. Всего было смонтировано 144 тонн металлоконструкций, что на 50% больше, чем было запланировано.

Значительная работа была проведена по очистке стен, потолков и колонн от последствий пожара.

"Стоит отметить, что на верхних этажах огонь достигал такой температуры, что расплавились гранитные ступени", - сказал Бенч.

Разрушение каркаса было вызвано не только пожаром, но и проседанием здания на 20 см, которое, по данным специалистов, произошло вследствие строительства торгового центра "Глобус". Поэтому значительная часть колонн и ригелей здания была дополнительно усилена металлическими обоймами.

Дом профсоюзов в Киеве после пожара в 2014 году (Фото: INSIDER)

Дополнительное усиление было осуществлено для башни часов, поскольку при ее строительстве не совсем корректно были выполнены расчеты по нагрузке на само здание, добавил эксперт.

Травертин, которым был облицован Дом в течение всего предыдущего времени, не удалось сохранить. Обследование показало, что в результате действия огня отдельные части плит травертина могут отслаиваться и падать людям на голову. Соответственно было принято решение о его полном демонтаже. Но так как месторождение в Армении, откуда в свое время был привезен травертин, уже не разрабатывается, решили заменить его на керамогранит, который более функционален в работе и использовании. Был подобран цвет, наиболее близкий к предыдущему, объяснил Бенч.

Дом профсоюзов в Киеве после пожара в 2014 году (Фото из открытых источников)

На сегодняшний день здание профсоюзов полностью оборудовано всеми современными системами пожарной безопасности, восстановлены все лифты, в том числе установлен специальный лифт для пожарных. Установлена новая система вентиляции и кондиционирования воздуха, предусмотрены специальные подъемники для лиц с инвалидностью. Полностью восстановлен актовый зал. Кроме того, был проведен ремонт в Информационно-выставочном центре Музея Майдана и установлена Мемориальная доска у его входа.