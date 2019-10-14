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Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане

STYLERЖизнь    14.10.2019 - 19:32
Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане
Дом профсоюзов в Киеве (Фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал о проблемах восстановления Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве

Основные проблемы, связанные с восстановлением Дома профсоюзов в Киеве, можно обобщенно свести к двум категориям. Первая - это чисто технические проблемы, вторая - информационные, или информационно-политические. Об этом в комментарии Styler рассказал эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч.

Специалист добавил, что говоря о технических проблемах имет в виду в первую очередь существенное увеличение объема работ по сравнению с тем, что планировалось на начальном этапе.

Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане

Киевский Дом профсоюзов (Фото из открытых источников)

Так, значительная часть работ не могла быть обнаружена при обследовании здания, которое проводили в 2014 году после самого пожара, а затем в 2015 году после завершения первых демонтажных работ силами Федерации профсоюзов.

Реальная ситуация проявлялась во время непосредственного выполнения работ, отметил он. Если предварительно планировалось заменить около 200 плит перекрытия и 80 железобетонных балок, то в результате было заменено 348 плит и 179 балок. Всего было смонтировано 144 тонн металлоконструкций, что на 50% больше, чем было запланировано.

Значительная работа была проведена по очистке стен, потолков и колонн от последствий пожара.

"Стоит отметить, что на верхних этажах огонь достигал такой температуры, что расплавились гранитные ступени", - сказал Бенч.

Разрушение каркаса было вызвано не только пожаром, но и проседанием здания на 20 см, которое, по данным специалистов, произошло вследствие строительства торгового центра "Глобус". Поэтому значительная часть колонн и ригелей здания была дополнительно усилена металлическими обоймами.

Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане

Дом профсоюзов в Киеве после пожара в 2014 году (Фото: INSIDER)

Дополнительное усиление было осуществлено для башни часов, поскольку при ее строительстве не совсем корректно были выполнены расчеты по нагрузке на само здание, добавил эксперт.

Травертин, которым был облицован Дом в течение всего предыдущего времени, не удалось сохранить. Обследование показало, что в результате действия огня отдельные части плит травертина могут отслаиваться и падать людям на голову. Соответственно было принято решение о его полном демонтаже. Но так как месторождение в Армении, откуда в свое время был привезен травертин, уже не разрабатывается, решили заменить его на керамогранит, который более функционален в работе и использовании. Был подобран цвет, наиболее близкий к предыдущему, объяснил Бенч.

Стала известна судьба Дома профсоюзов на Майдане

Дом профсоюзов в Киеве после пожара в 2014 году (Фото из открытых источников)

На сегодняшний день здание профсоюзов полностью оборудовано всеми современными системами пожарной безопасности, восстановлены все лифты, в том числе установлен специальный лифт для пожарных. Установлена новая система вентиляции и кондиционирования воздуха, предусмотрены специальные подъемники для лиц с инвалидностью. Полностью восстановлен актовый зал. Кроме того, был проведен ремонт в Информационно-выставочном центре Музея Майдана и установлена Мемориальная доска у его входа.

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