ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуні

Новость на русском →
Ізраїль, Понеділок 13 грудня 2021 08:51
Стала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуні Міс Всесвіт 2021 стала дівчина з Індії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На конкурсі краси Міс Всесвіт 2021, який проходив в Ізраїлі, перемогла 21-річна модель з Індії Харнааз Сандху.

Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Що відомо про переможницю

Дівчині з Індії 21 рік. На батьківщині її знають, як модель і актрису. Вона вирішила присвятити своє життя активній боротьбі зі змінами клімату.

Корону нової Міс Всесвіту передала переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.

У трійку Miss Universe також увійшли конкурсантки Парагваю - Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване.

Всього за титул Міс Всесвіту боролися 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Анна Неплях.

Фотографії переможниці з Індії

Стала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуніСтала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуніСтала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуніСтала відома переможниця Міс Всесвіт 2021: фото красуніМіс Всесвіт стала Харнааз Сандху (Getty Images)

Як ми раніше писали, що відомо про сукню Анни Неплях, яку називають "вишитим кодом України".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мисс Украина Вселенная
LITE
День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети
День Андрія: що суворо заборонено робити в це християнське свято і головні прикмети