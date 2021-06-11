Стала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции Януковича

Что из себя представляет резиденция в Сухолучье

Отельно-ресторанный комплекс находится в Сухолучье Киевской области. Ранее этот комплекс принадлежал беглому президенту Виктору Януковичу. Территория комплекса составляет почти 750 квадратных метров, есть собственная пристань и беседка.

На территории есть собственная часовня, несколько домиков для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак, артезианская скважина, колодец и несколько сараев. Дом в два этажа полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой. Этот деревянный особняк называли "Хонка-2".

Кто выиграл конкурс на управление

С июля 2020 года комплекс находится в собственности АРМА по решению Высшего Антикоррупционного суда. Был объявлен конкурс на управление и в феврале победителем конкурса стала компания "7 дней". У них есть также комплексы в Каменце-Подольском, Запорожье, Крыму.

Компании придется ежемесячно тратить средства на сохранение и улучшение объекта – около 800 тысяч гривен в месяц. Однако по прогнозу АРМА, ожидаемый ежемесячный доход компании составит 1 160 000 гривен. Прогнозированный доход в государственный бюджет – более 200 000 гривен.

На территории собираются обустроить сезонный бассейн, добавить зоны отдыха и семейных развлечений, обустроить гостиничные номера и организовать два заведения питания.

Что было с резиденцией раньше

Ранее на территории резиденции принимали туристов. Охраняли территорию волонтеры и участники добровольческих батальонов. Вход оплачивался символически – 50 гривен с человека. Поставить палатку на территории леса рядом – 200 гривен. Волонтеры таким образом собирали около 150 тысяч гривен в месяц на содержании территории, остальные средства добавляли из того, что выручали в Межгорье. Волонтеры обосновались на территории в мае 2016 года, до того – там находился батальон Киев-2. Кто был до батальона и некоторое время после – неизвестно. Есть информация, что часть вещей была разграблена.

Резиденция беглого президента Януковича в Сухолучье (Фото: dw.com)