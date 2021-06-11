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Стала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции Януковича

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Пятница 11 июня 2021 14:35
Стала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции Януковича Резиденции Януковича в Сухолучье нашли применение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Отельно-ресторанному комплексу в Сухолучье, в котором отдыхал экс-президент Виктор Янукович, наконец-то нашли полезное применение. Его передали в управление сети отелей "7 дней", чтобы территория начала приносить прибыль.

Об этом рассказали в пресс-службе агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Что из себя представляет резиденция в Сухолучье

Отельно-ресторанный комплекс находится в Сухолучье Киевской области. Ранее этот комплекс принадлежал беглому президенту Виктору Януковичу. Территория комплекса составляет почти 750 квадратных метров, есть собственная пристань и беседка.

На территории есть собственная часовня, несколько домиков для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак, артезианская скважина, колодец и несколько сараев. Дом в два этажа полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой. Этот деревянный особняк называли "Хонка-2".

Кто выиграл конкурс на управление

С июля 2020 года комплекс находится в собственности АРМА по решению Высшего Антикоррупционного суда. Был объявлен конкурс на управление и в феврале победителем конкурса стала компания "7 дней". У них есть также комплексы в Каменце-Подольском, Запорожье, Крыму.

Компании придется ежемесячно тратить средства на сохранение и улучшение объекта – около 800 тысяч гривен в месяц. Однако по прогнозу АРМА, ожидаемый ежемесячный доход компании составит 1 160 000 гривен. Прогнозированный доход в государственный бюджет – более 200 000 гривен.

На территории собираются обустроить сезонный бассейн, добавить зоны отдыха и семейных развлечений, обустроить гостиничные номера и организовать два заведения питания.

Что было с резиденцией раньше

Ранее на территории резиденции принимали туристов. Охраняли территорию волонтеры и участники добровольческих батальонов. Вход оплачивался символически – 50 гривен с человека. Поставить палатку на территории леса рядом – 200 гривен. Волонтеры таким образом собирали около 150 тысяч гривен в месяц на содержании территории, остальные средства добавляли из того, что выручали в Межгорье. Волонтеры обосновались на территории в мае 2016 года, до того – там находился батальон Киев-2. Кто был до батальона и некоторое время после – неизвестно. Есть информация, что часть вещей была разграблена.

Стала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаСтала известна дальнейшая судьба шикарной резиденции ЯнуковичаРезиденция беглого президента Януковича в Сухолучье (Фото: dw.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сухолучье решили из усадьбы беглого президента сделать контактный зоопарк.

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