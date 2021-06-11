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Стала відома подальша доля шикарної резиденції Януковича

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П'ятниця 11 червня 2021 14:35
Стала відома подальша доля шикарної резиденції Януковича Резиденції Януковича в Сухолуччі знайшли застосування (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Готельно-ресторанному комплексу в Сухолуччі, в якому відпочивав експрезидент Віктор Янукович, нарешті знайшли корисне застосування. Його передали в управління мережі готелів "7 днів", щоб територія почала приносити прибуток.

Про це розповіли в прес - службі агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Що з себе представляє резиденція в Сухолуччі

Готельно-ресторанний комплекс знаходиться в Сухолуччі Київської області. Раніше цей комплекс належав президенту-втікачеві Віктору Януковичу. Територія комплексу становить майже 750 квадратних метрів, є власна пристань і альтанка.

На території є власна каплиця, кілька будиночків для відпочинку, контрольно-пропускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак, артезіанська свердловина, колодязь і кілька сараїв. Будинок у два поверхи повністю укомплектований меблями та побутовою технікою. Цей дерев'яний особняк називали"Хонка-2".

Хто виграв конкурс на управління

З липня 2020 року комплекс перебуває у власності АРМА за рішенням Вищого антикорупційного суду. Був оголошений конкурс на управління і в лютому переможцем конкурсу стала компанія "7 днів". У них є також комплекси в Кам'янці-Подільському, Запоріжжі, Криму.

Компанії доведеться щомісяця витрачати кошти на збереження і поліпшення об'єкта – близько 800 тисяч гривень на місяць. Однак за прогнозом АРМА, очікуваний щомісячний дохід компанії складе 1 160 000 гривень. Прогнозований дохід до державного бюджету - понад 200 000 гривень.

На території збираються облаштувати сезонний басейн, додати зони відпочинку та сімейних розваг, облаштувати готельні номери та організувати два заклади харчування.

Що було з резиденцією раніше

Раніше на території резиденції приймали туристів. Охороняли територію волонтери та учасники добровольчих батальонів. Вхід оплачувався символічно - 50 гривень з людини. Поставити намет на території лісу поруч - 200 гривень. Волонтери таким чином збирали близько 150 тисяч гривень на місяць на утриманні території, решту коштів додавали з того, що виручали в Міжгір'ї. Волонтери влаштувалися на території в травні 2016 року, до того – там знаходився батальйон Київ-2. Хто був до батальйону і деякий час після - невідомо. Є інформація, що частина речей була розграбована.

Стала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаСтала відома подальша доля шикарної резиденції ЯнуковичаРезиденція президента-втікача Януковича в Сухолуччі (Фото: dw.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сухолуччі вирішили з садиби президента-втікача зробити контактний зоопарк.

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