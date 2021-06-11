Стала відома подальша доля шикарної резиденції Януковича

Готельно-ресторанному комплексу в Сухолуччі, в якому відпочивав експрезидент Віктор Янукович, нарешті знайшли корисне застосування. Його передали в управління мережі готелів "7 днів", щоб територія почала приносити прибуток.

Про це розповіли в прес - службі агентства з розшуку та менеджменту активів ( АРМА ).

Що з себе представляє резиденція в Сухолуччі

Готельно-ресторанний комплекс знаходиться в Сухолуччі Київської області. Раніше цей комплекс належав президенту-втікачеві Віктору Януковичу. Територія комплексу становить майже 750 квадратних метрів, є власна пристань і альтанка.

На території є власна каплиця, кілька будиночків для відпочинку, контрольно-пропускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак, артезіанська свердловина, колодязь і кілька сараїв. Будинок у два поверхи повністю укомплектований меблями та побутовою технікою. Цей дерев'яний особняк називали"Хонка-2".

Хто виграв конкурс на управління

З липня 2020 року комплекс перебуває у власності АРМА за рішенням Вищого антикорупційного суду. Був оголошений конкурс на управління і в лютому переможцем конкурсу стала компанія "7 днів". У них є також комплекси в Кам'янці-Подільському, Запоріжжі, Криму.

Компанії доведеться щомісяця витрачати кошти на збереження і поліпшення об'єкта – близько 800 тисяч гривень на місяць. Однак за прогнозом АРМА, очікуваний щомісячний дохід компанії складе 1 160 000 гривень. Прогнозований дохід до державного бюджету - понад 200 000 гривень.

На території збираються облаштувати сезонний басейн, додати зони відпочинку та сімейних розваг, облаштувати готельні номери та організувати два заклади харчування.

Що було з резиденцією раніше

Раніше на території резиденції приймали туристів. Охороняли територію волонтери та учасники добровольчих батальонів. Вхід оплачувався символічно - 50 гривень з людини. Поставити намет на території лісу поруч - 200 гривень. Волонтери таким чином збирали близько 150 тисяч гривень на місяць на утриманні території, решту коштів додавали з того, що виручали в Міжгір'ї. Волонтери влаштувалися на території в травні 2016 року, до того – там знаходився батальйон Київ-2. Хто був до батальйону і деякий час після - невідомо. Є інформація, що частина речей була розграбована.

Резиденція президента-втікача Януковича в Сухолуччі (Фото: dw.com)