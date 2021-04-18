Стал легендой еще при жизни: Владимира Яворивского похоронят на Байковом кладбище

Известного украинского писателя и общественно-политического деятеля Владимира Яворивского, умершего ночью 17 апреля в возрасте 78 лет, похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Об этом рассказала дочь Владимира Александровича Александра в своем Facebook .

Прощание с народным депутатом I, II, IV-VІІ созывов, романистом и поэтом, журналистом и многолетним председателем Национального союза писателей Украины, состоится в понедельник, 19 апреля.

Службу проведут в 11:00 в Выдубицком монастыре, после чего на 13:00 запланированы похороны на Байковом кладбище.

Александра Яворивская призналась, что все еще не может принять смерть отца.

Владимир Яворивский (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)

В сети украинцы скорбят о кончине знаменитого писателя, лауреата Шевченковской премии, одного из основателей Народного Руха Украины, а также высказывают слова поддержки близким и родным Владимира Александровича.

Вечная и светлая память верному сыну Украины... Соболезнования семье...

Искренние соболезнования! Горжусь тем, что имел честь знать Вашего папу...

Леся, соболезную Вам и поддерживаю, как только могу. Мой папа ушел 29 марта. Они с мамой любили слушать "20 минут с Владимиром Яворивским". Папа как-то сказал: "Какая замечательная речь, дикция. Как верно все сказано." Ваш папа повлиял когда на мое мировоззрение так же решающе, как и мои родители. Такие, как он, изменили жизнь и взгляды целого поколения. Царство небесное и вечная память Вашему папе.

Невосполнимая утеря... Примите искренние соболезнования...

Примите искренние соболезнования. Для меня этот человек был учителем и указателем пути. До земли кланяюсь ему за человечность, порядочность, настоящее украинство! Навсегда останется примером любви к родной земле.

Примите искренние соболезнования. Ваш отец еще при жизни стал легендой в Украине...

Уходит эпоха борцов за независимость. До сих пор на Оболони вспоминают, как сбегались женщины, чтобы послушать выступления этого красивого умного мужчины. Не одна душа тогда прозрела и стала украинской. Царство небесное.

Настоящий патриот, для которого Украина всегда была превыше всего! Он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности. Один из основателей Народного Руха, именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И дальше всю жизнь работал на то, чтобы Украина процветала, развивалась, становилась сильной, по-настоящему демократической... И все время творил. Художественные произведения - романы, повести, рассказы. Статьи. Выступления. Его авторскую программу "20 минут с Владимиром Яворивским" на Украинском радио слышал, наверное, каждый украинец... Выражаю искренние соболезнования родным и друзьям. Света и память. Покойся с миром, друг наш дорогой. Вечная память...

Владимир Яворивский с Левко Лукьяненко и Вячеславом Чорновилом в 1991 году (архивное фото / facebook.com/volodymyryavorivsky)