Став легендою ще за життя: Володимира Яворівського поховають на Байковому цвинтарі
Відомого українського письменника та громадсько-політичного діяча Володимира Яворівського, який помер вночі 17 квітня у віці 78 років, поховають у Києві на Байковому цвинтарі.
Про це розповіла донька Володимира Олександровича Олександра у своєму Facebook.
Прощання з народним депутатом I, II, IV-VII скликань, романістом і поетом, журналістом і багаторічним головою Національної спілки письменників України, відбудеться у понеділок, 19 квітня.
Службу проведуть о 11:00 у Видубицькому монастирі, після чого на 13:00 заплановані похорони на Байковому цвинтарі.
Олександра Яворівські зізналася, що все ще не може прийняти смерть батька.
Володимир Яворівський (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)
У мережі українці сумують через смерть знаменитого письменника, лауреата Шевченківської премії, одного із засновників Народного Руху України, а також висловлюють слова підтримки близьким і рідним Володимира Олександровича.
- Вічна і світла пам'ять вірного сина України... Співчуття родині...
- Щирі співчуття! Пишаюся тим, що мав честь знати Вашого тата...
- Леся, співчуваю Вам і підтримую, як тільки можу. Мій тато пішов 29 березня. Вони з мамою любили слухати "20 хвилин з Володимиром Яворівським". Тато якось сказав: "Яка чудова мова, дикція. Як вірно все сказано." Ваш тато вплинув коли на мій світогляд так само великий, як і мої батьки. Такі, як він, змінили життя та погляди цілого покоління. Царство небесне і вічна пам'ять Вашому татові.
- Непоправна втрата... Прийміть щирі співчуття...
- Прийміть щирі співчуття. Для мене цей чоловік був учителем і дороговказом. До землі вклоняюся йому за людяність, порядність, справжнє українство! Назавжди залишиться прикладом любові до рідної землі.
- Прийміть щирі співчуття. Ваш батько ще за життя став легендою в Україні...
- Йде епоха борців за незалежність. Досі на Оболоні згадують, як збігалися молодиці, щоб послухати виступи цього красивого розумного чоловіка. Не одна душа тоді прозріла і стала українською. Царство небесне.
- Справжній патріот, для якого Україна завжди була понад усе! Він був з когорти тих, хто стояв біля витоків сучасної української державності. Один із засновників Народного Руху, саме він зачитав у Верховній Раді історичний Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. І далі все життя працював на те, щоб Україна квітла, розвивалася, ставала сильною, по-справжньому демократичною... І весь час творив. Художні твори – романи, повісті, оповідання. Статті. Виступи. Його авторську програму "20 хвилин з Володимиром Яворівським" на Українському радіо чув, напевне, кожен українець... Висловлюю щирі співчуття рідним та друзям. Світла пам`ять. Спочивай з миром, друже наш дорогий. Вічна пам'ять...
Володимир Яворівський з Левко Лук'яненко та В'ячеславом Чорновілом у 1991 році (архівне фото / facebook.com/volodymyryavorivsky)
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