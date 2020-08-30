В США запустили петицию против новостей о Меган Маркл: не хотят ничего слышать

Жители США опубликовали петицию, которая направлена против большого количества новостей о Меган Маркл. Документ называется "Меган Маркл и просто Гарри, пожалуйста, прекратите захватывать американские СМИ". Коллективную просьбу можно найти на сайте Change.org.

Авторы петиции обратили внимание на повышенную активность Маркл и ее супруга в период президентских кампаний. Они стали часто выступать с обращениями и это начало напрягать даже поклонников пары.

В начале лета также появились слухи о том, что бывшая актриса хочет развивать свою карьеру в политике, а затем герцогиня выступила на переговорах девушек-лидеров с Мишель Обамой.

Кроме того, после переезда в США Меган и Гарри участвовали в благотворительных акциях. Некоторые уверяют, что делается это из корыстных побуждений, ведь для своих акций они нанимали фотографа, чтобы тот передал фотографии в СМИ.

Петиция указывает на явную противоречивость в словах и действиях супругов: Меган и Гарри покинули королевскую семью, потому что хотели избежать пристального внимания журналистов, но теперь специально создают различные инфоповоды изо дня в день.

"Меган Маркл и Гарри негодовали из-за того, что им не хватает приватности в Великобритании. Они говорили, что пресса причиняла им много беспокойств и потому они переехали в Канаду. Но по какой-то непонятной причине при просмотре новостей нам приходится постоянно видеть их лица", - указано в сообщении.

Напомним, что Меган Маркл раскрыла маленькую тайну принца Гарри.

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