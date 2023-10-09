У США виявили смертоносних яблучних равликів: вони дуже небезпечні для людини

У Північній Кароліні виявили смертоносні водяні яблучні равлики. Цей вид равликів дуже небезпечний для водяних жителів, а також для людини. Такі равлики переносять паразитів, що становлять смертельну загрозу для людей, а ще їхні яйця містять небезпечний токсин, що викликає сильний висип на шкірі та очах.

Що відомо про ці смертоносні равлики, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New York Post.

Отруйні яблучні равлики були виявлені в кількох місцях вздовж річки Ламбер у Ламбертоні, неподалік Фейетвілля в Північній Кароліні. За словами Комісії з ресурсів дикої природи штату, це перша відома популяція яблучних равликів у Південній Америці.

Раніше цей вид дуже небезпечних равликів було виявлено на Гаваях, у Флориді, Джорджії, Техасі та Луїзіані.

Водні равлики часто є переносниками паразитів, які становлять загрозу для людей, які вступлять із цими молюсками в контакт. Яйця цих равликів також дуже небезпечні - вони містять токсин, який здатний дуже швидко вразити шкіру та викликати висип.

"Ці 15-сантиметрові равлики відкладають кластери рожевих яєць на стовбурах дерев і рослинах поряд з водою. При цьому яйця ампулярій отруйні й при контакті зі шкірою можуть викликати почервоніння, сильний свербіж і біль в очах. Самки ампулярій здатні відкладати яйця щотижня, що дозволяє равликам розмножуватися з великою швидкістю", - сказано у повідомленні.

Небезпечні равлики у США (фото: Комісія з ресурсів дикої природи Північної Кароліни)

Равлики можуть бути переносниками небезпечного захворювання, яке називається - легенева нематода щурів (щуровий легеневий хробак). Це захворювання викликає у людини менінгіт.

Ампулярії також дуже руйнівні для екосистеми, оскільки вони поїдають і знищують рослини, якими живляться мікроорганізми та тварини, що мешкають у воді. Також вони харчуються яйцями амфібій.

Категорично не можна вживати таких равликів у їжу людям чи тваринам. Не можна торкатися їх голими руками.

Знищувати цих равликів руками категорично заборонено. Дорослих особин рекомендується роздавити, не торкаючись руками. Також яйця або самих равликів можна заморозити.

Визначити такого равлика не складно - вони виростають до 15 см, а це значно більше, ніж будь-який водяний равлик. І їх яйця можна виявити скупченнями рожевого кольору на стовбурах дерев або іншої рослинності прямо біля прісноводних водойм. У скупченнях може бути тисячі окремих яєць.

Небезпечні равлики у США (фото: Комісія з ресурсів дикої природи Північної Кароліни)