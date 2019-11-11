ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США умерла звезда Бродвея: ей было всего 13 лет

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 21:58
В США умерла звезда Бродвея: ей было всего 13 лет
Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Юная актриса сыграла в фильме Вуди Аллена и стала знаменитой

В США внезапно скончалась 13-летняя восходящая звезда Бродвея, актриса фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" Лорел Григгс. У девочки начался приступ астмы и ей немедленно вызвали медицинскую помощь. Она была экстренно госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла.

В США умерла звезда Бродвея: ей было всего 13 лет

Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Как сообщает издание Page Six, причиной смерти юной актрисы стал приступ астмы, который медики не смогли снять.

"С тяжелым сердцем вынужден сообщить очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", - цитирует издание слова дедушки Лорел Григгс.

Юное дарование дебютировала на Бродвее в возрасте шести лет. Лорел Григгс сыграла в мюзикле "Кошка на раскаленной крыше" вместе со знаменитой Скарлетт Йоханссон. Следующим успешном проектом для девочки стал мюзикл "Однажды", где она сыграла роль Иванки. Эта роль ей принесла большой успех. Ей пророчили большое будущее и мировую славу.

В США умерла звезда Бродвея: ей было всего 13 лет

Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Позже Лорел Григгс стали приглашать в кино. В 2016 году она снялась сразу в двух кинокартинах – комедии "Кафе" со Стивом Кареллом и Кристен Стюат, а после этого ее пригласили сняться в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".

Погиб накануне свадьбы: под Харьковом похоронили 23-летнего бойца У Катрин Денев случился инсульт: врачи о состоянии актрисы
Новости Украины преступленияактриса
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь