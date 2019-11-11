В США умерла звезда Бродвея: ей было всего 13 лет

Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Юная актриса сыграла в фильме Вуди Аллена и стала знаменитой

В США внезапно скончалась 13-летняя восходящая звезда Бродвея, актриса фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" Лорел Григгс. У девочки начался приступ астмы и ей немедленно вызвали медицинскую помощь. Она была экстренно госпитализирована, но врачи не смогли ей помочь, и она умерла.

Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Как сообщает издание Page Six, причиной смерти юной актрисы стал приступ астмы, который медики не смогли снять.

"С тяжелым сердцем вынужден сообщить очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", - цитирует издание слова дедушки Лорел Григгс.

Юное дарование дебютировала на Бродвее в возрасте шести лет. Лорел Григгс сыграла в мюзикле "Кошка на раскаленной крыше" вместе со знаменитой Скарлетт Йоханссон. Следующим успешном проектом для девочки стал мюзикл "Однажды", где она сыграла роль Иванки. Эта роль ей принесла большой успех. Ей пророчили большое будущее и мировую славу.

Лорел Григгс (Фото: instagram.com/laurelgriggs)

Позже Лорел Григгс стали приглашать в кино. В 2016 году она снялась сразу в двух кинокартинах – комедии "Кафе" со Стивом Кареллом и Кристен Стюат, а после этого ее пригласили сняться в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".