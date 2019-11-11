Музыку услышишь уже на небесах: Диля сообщил о горе в семье (фото)

У Дили умер отец (Фото: РБК-Украина)

Эдуард Приступа трогательно рассказал об отце

Музыкант Эдуард "Диля" Приступа, который несколько лет назад победил рак, сообщил о горе в семье - у артиста умер отец. Экс-участник группы ТНМК на своей странице в Facebook рассказал, что трагедия случилась 10 ноября утром.

"Вчера мы еще общались и ты передавал привет девченкам (Диля вместе с женой Яной воспитывают дочь Даяну, - Ред.)... Люблю тебя. Покойся с миром! Царство небесное!" - написал он.

Также певец поделился философским размышлением, что в реальной жизни свадебные кортежи и похоронные процессии могут идти рядом.

Эдуард "Диля" Приступа рассказал о смерти отца (Фото: РБК-Украина)

"Это было в Карпатах. Я был за рулем. Вдруг передо мной похоронная процессия, еду медленно... Не обгоняю... И тут меня настигает свадебный кортеж... и там и там цветы... Я думаю, вот жизнь интересная. Передо мной похороны, за мной свадьбы, слева, справа Карпаты. Как сюжет из фильма, но это реальная жизнь... Так и есть. Вчера праздник, утром папа" - говорится в публикации Приступы.

Диля с большой любовью и теплотой рассказал про своего отца, назвав его любимым джазменом, гуру, критиком, шахматистом, математиком, любящим папой, замечательным футболистом, невероятно прекрасным музыкантом и преподавателем.

Эдуард "Диля" Приступа рассказал о смерти отца (Фото: facebook.com/eduardprystupa)

"Ты очень любил Украину, украинский язык, волновался за наше будущее... Вчера для тебя написал музыку, но ты ее услышишь уже на небесах" - написал артист.

Пользователи сети высказывают соболезнования в связи с этим горем и искренне поддерживают Приступу.

Прими искренние соболезнования. Пусть земля ему будет пухом. Теперь он твой ангел-хранитель...

Сочувствую;

Соболезную, Диль! Понимаю тебя;

Эдик... сочувствую! Душа в Рай.. горжусь дружбой с тобой.. держись...

Царство небесне...

Сочувствую тебе, друг. Знаю как это тяжело. Не отказывай слезам. Держись!

Дилечка, смерть продолжение жизни, сочувствую тебе... будешь скучать всю жизнь, но не горюй - вспоминай и разговаривай с нежностью и любовью...

Скрин комменратиев