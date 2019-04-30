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У США помер відомий кінорежисер: усі подробиці

STYLERЖиття    30.04.2019 - 11:11
У США помер відомий кінорежисер: усі подробиці
Джон Сінглтон помер у США - причина смерті і біографія режисера (фото: torange.biz)

Режисер був двічі номінований на премію "Оскар"

Американський кінорежисер Джон Деніел Сінглтон помер у Лос-Анджелесі у віці 51 року. Він був першим темношкірим режисером, номінованих на премію "Оскар" за режисуру. Про це повідомив The Hollywood Reporter.

Відомо, що за кілька днів до смерті режисер переніс інсульт. На жаль, лікарям не вдалося врятувати Сінглтона, він помер у лікарні в оточенні рідних і близьких.

У 1992 році він був двічі номінований на престижну кінопремію за картину "Хлопці по сусідству" (Boyz N the Hood, 1991), де він виступив в якості режисера, сценариста і актора. Сінглтон став першим чорношкірим актором, що удостоїлися номінації "за Найкращу режисуру".

Тоді перемогу за режисуру отримав Джонатан Деммі за фільм "Мовчання ягнят", а в категорії "Кращий оригінальний сценарій" (друга номінація Сінглтона. - Ред.) перемогла Келлі Хоурі за к/ф "Тельма і Луїза".

У США помер відомий кінорежисер: усі подробиці

Джон Деніел Сінглтон (фото: wikipedia.org)

Джон Сінглтон народився 6 січня 1968 року в бідному районі Лос-Анджелесі, і багато з його ранніх фільмів, таких як "Поетична Джастіс" (1993), "Вища освіта" (1995) і "Малюк" (2001), розглядали наслідки насильства в бідних районах міста.

Серед інших відомих кіноробіт - "Шафт" (2000), "Подвійний форсаж" (2003) і "Кров за кров" (2005).

Раніше ми писали, що під час тижня моди 26-річний хлопець-модель помер прямо на подіумі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно покінчила життя самогубством актриса і модель Стефані Шерк. Чоловік канадської актриси спробував приховати цей факт, але інформація все ж просочилася в пресу.

Нагадаємо, нещодавно померла легендарна зірка театру і кіно Еліна Бистрицька.

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