В США "копы" снова убили темнокожего: люди крушат и грабят магазины

В США в штате Филадельфия начались погромы и грабежи магазинов. Это произошло после того, как полицейские застрелили 27-летнего темнокожего мужчину по имени Уолтер Уоллес. Он подошел к копам с ножом и не реагировал на просьбу полицейских бросит оружие. Тогда они открыли по нему огонь и застрелили.

После этого инцидента в штате вспыхнули массовые протесты. Была сожжена по меньшей мере одна полицейская машина, а несколько стражей порядка были ранены, кинутыми из толпы кирпичами и другими предметами. Также один офицер был госпитализирован после того, как его переехал грузовик.

Как сообщается на странице городского управления полиции в Twitter, главные очаги беспорядков – улицы Араминго-авеню и Кастор-авеню. Жителям 7 близлежащих районов не рекомендуют выходить из домов. Люди крушат магазины и берут оттуда все, что им хочется. Полиция просит людей без надобности не выходить на улицу, так как это может быть опасно.

