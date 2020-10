У США "копи" знову вбили чорношкірого: люди нищать і грабують магазини

У штаті Філадельфія спалахнули масові заворушення через вбивство поліцейськими темношкірого

У США в штаті Філадельфія почалися погроми і пограбування магазинів. Це сталося після того, як поліцейські застрелили 27-річного темношкірого чоловіка на ім'я Уолтер Уоллес. Він підійшов до копів з ножем і не реагував на прохання поліцейських кинути зброю. Тоді вони відкрили по ньому вогонь і застрелили.

Після цього інциденту в штаті спалахнули масові протести. Була спалена щонайменше одна поліцейська машина, а кілька правоохоронців були поранені, кинутими з натовпу цеглою та іншими предметами. Також один офіцер був госпіталізований після того, як його переїхала вантажівка.

У Філадельфії на вулицях творяться масові грабунки магазинів

Як повідомляється на сторінці міського управління поліції у Twitter, головні осередки заворушень – вулиці Арамінго-авеню і Кастор-авеню. Жителям 7 прилеглих районів не рекомендують виходити з будинків. Люди трощать магазини і беруть звідти все, що їм хочеться. Поліція просить людей без потреби не виходити на вулицю, через те, що це може бути небезпечно.

У США знову спалахнули протести (фото: vk.com/rt_russian)

This is the aftermath of riots in Philadelphia last night.



if we actually had a working cognitive media they would be asking how does this help anyone right now! pic.twitter.com/Xzc28Uov9o