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У США "копи" знову вбили чорношкірого: люди нищать і грабують магазини

Середа 28 жовтня 2020 11:19
У США "копи" знову вбили чорношкірого: люди нищать і грабують магазини
У США почалися протести і грабежі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У штаті Філадельфія спалахнули масові заворушення через вбивство поліцейськими темношкірого

У США в штаті Філадельфія почалися погроми і пограбування магазинів. Це сталося після того, як поліцейські застрелили 27-річного темношкірого чоловіка на ім'я Уолтер Уоллес. Він підійшов до копів з ножем і не реагував на прохання поліцейських кинути зброю. Тоді вони відкрили по ньому вогонь і застрелили.

Після цього інциденту в штаті спалахнули масові протести. Була спалена щонайменше одна поліцейська машина, а кілька правоохоронців були поранені, кинутими з натовпу цеглою та іншими предметами. Також один офіцер був госпіталізований після того, як його переїхала вантажівка.

У Філадельфії на вулицях творяться масові грабунки магазинів

Як повідомляється на сторінці міського управління поліції у Twitter, головні осередки заворушень – вулиці Арамінго-авеню і Кастор-авеню. Жителям 7 прилеглих районів не рекомендують виходити з будинків. Люди трощать магазини і беруть звідти все, що їм хочеться. Поліція просить людей без потреби не виходити на вулицю, через те, що це може бути небезпечно.

У США &quot;копи&quot; знову вбили чорношкірого: люди нищать і грабують магазиниУ США знову спалахнули протести (фото: vk.com/rt_russian)

Нагадаємо, що в травні 2020 року США охопили найбільш масові протести в сучасній історії через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік задихнувся під час затримання поліцейськими. Протести періодично переходили в погроми, грабежі і мародерство.

Також протести відновилися після вбивства "копами" афроамериканця Деніела Пруда з вини поліцейських. 41-річний чоловік загинув після того, як поліцейські наділи йому на голову мішок і протримали кілька хвилин притиснутим до асфальту.

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