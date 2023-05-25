У США росіянка написала на гаражі "Бахмут - наш": з нею провели "роз'яснювальну роботу"

У США росіянка вирішила публічно віддячити "вагнерівцям", які знищили українське місто Бахмут і де досі йдуть жорстокі бої. Однак, це побачили її сусіди і провели з нею "роз'яснювальну роботу".
Відео опублікувало видання Visegrád 24 у Twitter.
На відео видно, що жінка на воротах гаража намалювала російські свастики "Z" і "V" і залишила напис: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".
Однак частину напису вже росіянка прибрала, імовірно, завдяки реакції небайдужих сусідів-українців.
На питання сусідів, навіщо жінка це зробила, та відповіла тільки докором: "Вас це так хвилює?!".
Після цього їй пояснили, що Росія повністю знищила Бахмут, але росіянка на це не реагувала і продовжувала розбирати свою "творчість".
"Вам у цій країні немає місця. Їдьте в Бахмут. Побачите, скільки дітей там загинуло. Щоб написати такий меседж, треба бути повним дебілом", - сказав один з чоловіків.
Також її закликали зняти російський прапор.
"Кількість трупів росіян в Бахмуті не означає, що це Росія", - сказав чоловік українською мовою.
Раніше ми повідомляли, що у Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором.
Також ми писали, що росіянка хвалилась, що її взяли стажеркою у Конгрес, але довго вона там не затрималась.