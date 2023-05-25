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У США росіянка написала на гаражі "Бахмут - наш": з нею провели "роз'яснювальну роботу"

Росіянка у США написала "Бахмут - наш" (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У США росіянка вирішила публічно віддячити "вагнерівцям", які знищили українське місто Бахмут і де досі йдуть жорстокі бої. Однак, це побачили її сусіди і провели з нею "роз'яснювальну роботу".

Відео опублікувало видання Visegrád 24 у Twitter.

На відео видно, що жінка на воротах гаража намалювала російські свастики "Z" і "V" і залишила напис: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".

Однак частину напису вже росіянка прибрала, імовірно, завдяки реакції небайдужих сусідів-українців.

На питання сусідів, навіщо жінка це зробила, та відповіла тільки докором: "Вас це так хвилює?!".

Після цього їй пояснили, що Росія повністю знищила Бахмут, але росіянка на це не реагувала і продовжувала розбирати свою "творчість".

"Вам у цій країні немає місця. Їдьте в Бахмут. Побачите, скільки дітей там загинуло. Щоб написати такий меседж, треба бути повним дебілом", - сказав один з чоловіків.

Також її закликали зняти російський прапор.

"Кількість трупів росіян в Бахмуті не означає, що це Росія", - сказав чоловік українською мовою.

Раніше ми повідомляли, що у Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором.

Також ми писали, що росіянка хвалилась, що її взяли стажеркою у Конгрес, але довго вона там не затрималась.

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Сполучені Штати АмерикиБахмутросіянка