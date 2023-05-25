В США россиянка написала на гараже "Бахмут - наш": с ней провели "разъяснительную работу"

На видео видно, что женщина на воротах гаража нарисовала российские свастики "Z" и "V" и оставила надпись: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".

Однако часть надписи уже россиянка убрала, вероятно, благодаря реакции неравнодушных соседей-украинцев.

На вопрос соседей, зачем женщина это сделала, ответила только упреком: "Вас это так волнует?!".

После этого ей объяснили, что Россия полностью уничтожила Бахмут, но россиянка на это не реагировала и продолжала разбирать свое "творчество".

"Вам в этой стране нет места. Езжайте в Бахмут. Увидите, сколько детей там погибло. Чтобы написать такой месседж, нужно быть полним дебилом", - сказал один из мужчин.

Также ее призвали снять российский флаг.

"Количество трупов россиян в Бахмуте не означает, что это Россия", - сказал мужчина на украинском языке.