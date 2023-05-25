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В США россиянка написала на гараже "Бахмут - наш": с ней провели "разъяснительную работу"

Россиянка в США написала "Бахмут - наш" (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В США россиянка решила публично отблагодарить "вагнеровцев", уничтоживших украинский город Бахмут и где до сих пор идут жестокие бои. Однако это увидели ее соседи и провели с ней "разъяснительную работу".

Видео опубликовало издание Visegrád 24 в Twitter.

На видео видно, что женщина на воротах гаража нарисовала российские свастики "Z" и "V" и оставила надпись: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".

Однако часть надписи уже россиянка убрала, вероятно, благодаря реакции неравнодушных соседей-украинцев.

На вопрос соседей, зачем женщина это сделала, ответила только упреком: "Вас это так волнует?!".

После этого ей объяснили, что Россия полностью уничтожила Бахмут, но россиянка на это не реагировала и продолжала разбирать свое "творчество".

"Вам в этой стране нет места. Езжайте в Бахмут. Увидите, сколько детей там погибло. Чтобы написать такой месседж, нужно быть полним дебилом", - сказал один из мужчин.

Также ее призвали снять российский флаг.

"Количество трупов россиян в Бахмуте не означает, что это Россия", - сказал мужчина на украинском языке.

Ранее мы сообщали, что в Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом.

Также мы писали, что россиянка хвасталась, что ее взяли стажеркой в Конгресс, но долго она там не задержалась.

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Соединенные Штаты АмерикиБахмутросіянка