США блокують TikTok. Чи зроблять так само в Україні і що про це думають блогери

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Що відомо про можливе блокування TikTok у США

Виділення Україні американської допомоги, за яке представники Конгресу США пообіцяли взятися цього тижня, отримало несподіваний поворот.

В ніч на вівторок за київським часом спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив пакет із чотирьох законопроектів, якими передбачена допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також комплекс інших заходів щодо національної безпеки США.

Зокрема, йдеться і про заборону надпопулярної в США соцмережі TikTok. Деталі поки невідомі - текст законопроекту обіцяють оприлюднити згодом.

Але, ймовірно, він буде подібним до того, який минулого місяця вже був ухвалений у Палаті представників впевненою більшістю голосів.

В ньому передбачається, що ByteDance - китайська компанія-власник TikTok - має продати застосунок іншій компанії, яку буде схвалено американським урядом. На це дається півроку, в іншому разі TikTok буде заборонено на території США, де він має до 170 мільйонів користувачів.

Натомість у китайському Міністерстві торгівлі вважають, що блокування доступу до перегляду мережі TikTok - не найгірший варіант, адже продаж компанії стане значно сильнішим ударом як по самій компанії-власнику, так і бізнесу, який представляє Китай.

Як би там не було, вище згаданий законопроект ще має бути схвалений американським Сенатом. Однак президент Джо Байден вже пообіцяв, що підпише його у разі такого схвалення.

Зауважимо, що потенційна вартість TikTok оцінюється в 100-150 мільярдів доларів. Але за повідомленнями ділових медіа, ByteDance відмовляється продавати застосунок, натомість мотивує його багатомільйонну аудиторію до протестів проти заборони TikTok у США.

Чи переростуть ці протести у масові маніфестації - невідомо. Але, за інформацією американських ЗМІ, Китай не жорстко реагуватиме на заборону, так як на сьогоднішній день це не є пріоритетом для КНР і не таким важливим економічним сегментом впливу.

Чи закриють TikTok в Україні

Поки що конкретних заяв від високопосадовців щодо 100%-го блокування цієї соцмережі не звучало.

Однак, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин запевняє: якщо TikTok і надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди, то українська влада буде змушена ввести обмеження щодо продукту ByteDance. Тим паче, що досвід блокування соцмереж у України є.

Також, за словами нардепа, якщо відповідні українські органи вважатимуть за потрібне заблокувати TikTok в нашій державі, то це буде здійснено "не оглядаючись на партнерів".

"У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ Президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть… Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в ТіkТоk займається російською пропагандою. Реакції ТікTok я не чув. Якщо ТіkTok не буде реагувати, і це буде лише посилюватися, така ситуація може з'явитися. Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", - говорить Юрчишин.

Цікаво, що майже відразу після цього інтерв'ю у ТіkТоk "залетів" новий тренд. Мова йде про "Ухилянт" - нову російську інформаційну операцію проти України.

Так, у мережі ширяться відео, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео на відпочинку та називаються "ухилянтами".

Спочатку це здавалося комусь веселим. Однак подальша популяризація цього тренду свідчить про цілеспрямовану ІПСО, метою якої є розкол суспільства.

"Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії - схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння "ухилянтів", - йдеться у заяві Головного управління розвідки МО України від 16 квітня.

Про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію свідчать синхронність появи такого контенту, анонімність авторів та просування цих відео організованими групами ботів.

Не варто також забувати, що у ТіkТоk-трендах нерідко винурює контент з тимчасово окупованих Росією українських територій, де нібито “місцеві мешканці" тішаться і вихваляються тим, як їм добре стало жити з приходом загарбників.

Таким чином, з точки зору питання захисту територіальної цілісності і суверенітету держави, блокування ТіkТоk для українських користувачів виглядає цілком логічним.

Важливо! Якщо вам відомі ТіkТоk-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу cpd@rnbo.gov.ua.

Що про блокування ТіkТоk думають українські блогери

Згідно даних опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології напочатку 2024 року, частка українців, які вважають обмеженням прав активніший контроль державою інформації в інтернеті, зросла до 49% (у 2022-му так думали всього 30% українців).

Натомість ТіkТоk-блогери з величезними аудиторіями, судячи з усього, не надто переймаються можливим блокуванням соцмережі в Україні.

Кенді Суперстар:

Я все ж налаштована позитивно. Думаю, що TikTok в Україні не буде заблокований. Принаймні на сьогоднішній день офіційної інформації щодо цього немає.

Для мене TikTok - це соцмережа, яка дала мені величезний поштовх у моїй блогерській діяльності, і яка дає мені щоденну мотивацію знімати нові відео, придумувати креативні ідеї і проявлятись, адже тут кожна людина має можливість показати себе і те, що вона робить, всьому світу. Тим більше без жодних вкладень в просування чи в рекламу, бо тут задача користувачів - тільки знімати алгоритмічно "правильний" контент, який подобається глядачам, і який залітає в рекомендації. І все.

Що я буду робити, якщо все ж таки це станеться? Моя більш ніж 5-мільйонна аудиторія в TikTok складається також і з підписників з інших країн - Америка, країни Європи і т. д. Тому, звісно ж, я б не хотіла закидати справу, яку я розвивала більше двох років.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Олексій та Наталя Мухіни:

Ми не сильно засмутимось. Коли є особистий бренд і впізнаваність - то можна заходити у будь-яку соцмережу. Головне: досвід ведення, дисципліна і регулярність постингу.

Олексій та Наталя Мухіни (фото: instagram.com/oleksiy_mykhin)

Shadu:

Звісно, ми вже звикли до TikTok. Це та платформа, яка дає поштовх молодим та перспективним людям. Я вважаю недоречним закриття. Це абсурд! Що там поганого у цій платформі? Якщо воно не стосується безпеки країни - то нехай працює, і дає можливість людям просувати свою творчість. Експерти краще б зайнялись якимись ефективними рішеннями, а не безглуздими ідеями…

Shadu (фото: instagram.com/offi_shadu)

KOVALEVA:

До блокування TikTok в Україні ставлюся негативно. Як і до будь-якого іншого блокування: чи то TikTok або ж Telegram. Заблокувати їх хочуть через ІПСО, яке в них поширюється, так нехай блокують виключно ІПСО, а не повністю соцмережі! З іншого боку з блокуванням VK і Likee я згодна, оскільки це російські соціальні мережі.

TikTok і так частково був заблокований для блогерів з початку війни, тому для його нормального функціонування все одно доводилося використовувати VPN і т. д. Тому для мене як блогера в цьому питанні нічого не змінитися. Він більше вдарить по нашому населенню, яке проводить у ньому свій вільний час.

Разом з тим TikTok не є моєю головною соцмережею. Я всі свої соціальні мережі розвиваю паралельно, без виділення якоїсь із них.

KOVALEVA (фото: facebook.com/1kovalleva)

Женя Білозеров:

Якщо чесно, то я не вірю, що TikTok можуть заблокувати. Це великий майданчик, який багато хто з українців використовує для поширення правди про війну. Не кажучи про бренди, що продають тут свій продукт, та українських музикантів, які використовують TikTok для популяризації своєї творчості. А це вже позитивно відображається на економіці країни.

Особисто стараюсь не зациклюватись на тому, чого ще не сталось, але якщо все ж TikTok закриють в Україні, то завжди є YouTube (зі своїм розділом Shorts) та Instagram Reels.

Як би там не було, Роман Грищук сказав, що в цьому питані все буде нормально. А я йому вірю!

Женя Білозеров (фото: instagram.com/jack_belozerov)

В яких країнах TikTok вже заблокований

Багато держав ввели обмеження щодо використання TikTok на смартфонах та інших гаджетах, що належать урядовцям та парламентаріям, мотивуючи це тим, що додаток представляє "неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки".

Наразі TikTok частково або повністю заборонений у таких країнах, як:

Афганістан (таліби заборонили TikTok, заявивши, що контент платформи "не відповідає ісламським законам")

Австралія

Бельгія

Данія

Індія

Непал (тут заборонено TikTok через "порушення соціальної гармонії")

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Сомалі

Тайвань

Велика Британія

Варто зазначити, що список країн, які вживають заходів проти TikTok, постійно зростає.

Як TikTok впливає на здоров’я людей

Численні результати наукових досліджень свідчать, що алгоритм TikTok регулярно наражають користувачів на контент, який може завдати шкоди їх психічному здоров’ю.

Тут варто звернути увагу, що негативно на ментальне здоров'я, кажуть психологи, впливає не сам додаток, як такий, а контент, що там публікується.

"Ми не можемо говорити про вплив безпосередньо TikTok на людей. Впливає тематика відео, країна походження контенту… Питання психічного здоров’я людини пов’язане насамперед з інформацією, яку вона споживає. Особливо в наш час. Раніше вплив був менший. Але зараз кількість і об’єми інформації, яку продукує зокрема TikTok, перевищують здатність людини вивчати, аналізувати і приймати якісь рішення", - прокоментував РБК-Україна академік Української академії наук, доцент кафедри загальної та медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Віталій Луньов.

За його словами, ризики для ментального здоров'я "полягають у тому, що у вигляді відеоконтенту можуть бути спродуковані серії, що несуть певний ідеологічний зміст, або які пов'язані з людськими цінностями".

"Для ментального здоров'я бачу одну з найбільших проблем у тому, що наше суспільство перейшло на нарцистичний дискурс. Тому постійно нав’язуються ідеї нескінченного здобування чогось: вішизм, матеріалізм, або навіть програми, які тебе заохочують до постійного психологічного розвитку, зміни поведінки... Воно виглядає привабливоо, але насправді - це як примус", - говорить експерт.

Психолог звертає увагу на те, що постійне переглядання Reels може призвести до втрати інтересу до звичайного людського життя.

У той же час, якщо раніше психологи працювали з підлітками, "вирішуючи якісь питання через проблеми в житті чи батьками", то зараз діти "комплексують, переживають, що на них хтось не підписується, чи відписується, чи їхні відео не дивляться".

"Діти зараз рівень медійності ставлять на високий щабель. Зараз складно мотивувати дитину вступати в гарний університет, бо їхні друзі, однолітки заробляють тисячі доларів за допомогою соціальних мереж… Медійні технології змінюють парадигму життя на майбутні десятиліття. Суттєві впливи на психічне й ментальне здоров’я мають наслідки і для фізичного", - говорить спеціаліст.

Однак Луньов наголошує: усі ризики стосуються виключно контенту, який споживає людина.

“TikTok - це додатковий інструмент. Раніше до мобільних теж ставилися з застереженням. Це питання психологічної гігієни - навчитися жити своїм реальним життям, де ці додаткові функції - гаджети, додатки - будуть лише додатковими. Тобто, ані Facebook, ані TikTok, ані велосипед, ані самокат впливу не мають. Має вплив те, як людина цим користується", - резюмував він.