У США за 27 років знайшли вбивцю легендарного репера Тупак Шакура: що відомо про розслідування

Музикант із сотні найвидатніших виконавців усіх часів

Тупак Шакур був не лише репером та співаком, а ще й музичним продюсером, поетом, активістом, сценаристом, танцюристом, композитором та актором.

Його шість разів номінували на Греммі, він отримав безліч інших музичних нагород, випустив 4 альбоми за життя та ще 7 було випущено після його смерті.

Знявся у шести фільмах і ще три випустили після його загибелі з архівними кадрами музиканта. Ще один фільм про життя легендарного репера знаходиться у виробництві.

Його творчість вплинула на багатьох відомих виконавців, включаючи Емінема, Snoop Dog, 50 Cent, Дрейка, Кенріка Ламара, Ліл Уейна, Нас.

Бібліотекою Конгресу США було обрано його пісню Dear Mama з альбому Me Against the World до списку 25 записів, які будуть зібрані у спеціальному фонді культурного надбання.

Восени 1996 року Тупак Шакур повертався у своєму автомобілі разом із засновником та колишнім генеральним директором Death Row Records Меріоном Найтом після боксерського поєдинку Майка Тайсона з Брюсом Селдоном. Вони заїхали до ресторану, потім вирушили до клубу. Пізніше поліція відновила всі події тієї ночі за хвилинами.

Близько 23:15 з автомобілем BMW, де знаходився Тупак Шакур, зблизився білий Кадилак останньої моделі. Відкрилося вікно й у музиканта було випущено 4 кулі. Дві потрапили до грудної клітки (одна - у праву легеню), одна в руку та одна в стегно.

Тупак Шакура та Найта відвезли до медичного центру Південної Невади. Лікарі надавали допомогу музикантові, але він намагався підвестися з ліжка навіть під впливом сильних знеболюючих.

Його змушені були ввести в штучну кому та помістити під апарат штучного життєзабезпечення. Декілька діб лікарі намагалися зупинити внутрішню кровотечу, але безуспішно.

Мати Тупака, Афені Шакур, вирішила припинити спроби лікарів повернути до життя свого сина. Офіційною причиною смерті стала дихальна недостатність та зупинка серця через численні вогнепальні поранення. 16 вересня він помер.

Вбивство найбільшого репера було предметом гострого обговорення багато років, оскільки розкрити його поліції не вдавалося.

Через 27 років поліція назвала ім'я вбивці

Поліція Лас-Вегаса 29 вересня 2023 року заарештувала 60-річного колишнього гангстера Дуейна Девіса, відомого також як Кіф Ді, за звинуваченням у вбивстві Тупак Шакура. Варто зазначити, що Девіса та ще трьох людей з його оточення підозрювали у скоєнні цього злочину і раніше.

У будинку Девіса провели обшук і виявили багато цікавих речей: журнали, диски, записи. Було вилучено комп'ютери та телефони.

"Це розслідування почалося 7 вересня 1996 року, і воно ще далеко від завершення. Хоча я знаю, що було багато людей, які не вірили, що вбивство Тупак Шакура було важливим для поліцейського управління. І я тут, щоб сказати вам, що це зовсім не так. Нашою метою завжди було притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за насильницьке вбивство Тупака", - сказав на прес-конференції шериф Кевін МакМахілл.

Дуейн Девіс - дядько Орландо Андерсона, одного з найвідоміших суперників Тупака. У ніч загибелі репера Андерсона залучили в бійку в казино, де був присутній Тупак і його друзі. Орландо пізніше заперечував свою причетність до вбивства і за два роки сам загинув внаслідок стрілянини.

Під час розслідування вбивства Тупака Шакура вдалося встановити, що Девіс був лідером злочинного угруповання. Він ретельно спланував убивство і цей напад був "відплатою" за ранні інциденти.

Через тиждень після загибелі Шакура, угруповання Андерсона отримало 50 тисяч доларів від невідомого відправника. Існує версія, що американський репер Крістофер Джордж Латор Уоллес (псевдоніми: The Notorius BIG, Biggie Smalls, Biggie) готовий був заплатити 1 млн доларів, щоб прибрати лідера Західного узбережжя. 1997 року його також було застрелено у власній машині.

У 2018 році Дуейн Девіс розповів у ЗМІ, що вбивцею був його племінник Орландо.