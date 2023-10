В США через 27 лет нашли убийцу легендарного рэпера Тупак Шакура: что известно о расследовании

Музыкант из сотни величайших исполнителей всех времен

Тупак Шакур был не только рэпером и певцом, а еще и музыкальным продюсером, поэтом, активистом, сценаристом, танцором, композитором и актером.

Его шесть раз номинировали на Грэмми, он получил множество других музыкальных наград, выпустил 4 альбома при жизни и еще 7 было выпущено после его смерти.

Снялся в шести фильмах и еще три было выпущено после его гибели с архивными кадрами музыканта. Еще один фильм о жизни легендарного рэпера находится в производстве.

Его творчество оказало огромное влияние на многих известных исполнителей, включая Эминема, Snoop Dog, 50 Cent, Дрейка, Кенрика Ламара, Лил Уэйна, Нас.

Библиотекой Конгресса США была избрана его песня Dear Mama из альбома Me Against the World до списка 25 записей, которые будут собраны в специальном фонде культурного достояния.

Осенью 1996 года Тупак Шакур возвращался в своем автомобиле вместе с основателем и бывшим генеральным директором Death Row Records Мэрионом Найтом после боксерского поединка Майка Тайсона с Брюсом Селдоном. Они заехали в ресторан, потом отправились в клуб. Позднее полиция восстановила все события той ночи по минутам.

Около 23:15 с автомобилем BMW, где находился Тупак Шакур, поравнялся белый Кадиллак последней модели. Открылось окно и в музыканта было выпущено 4 пули. Две попали в грудную клетку (одна - в правое легкое), одна в руку и одна в бедро.

Тупак Шакура и Найта отвезли в медицинский центр Южной Невады. Врачи оказывали помощь музыканту, но он пытался встать с кровати даже под воздействием сильных обезболивающих.

Его вынуждены были ввести в искусственную кому и поместить под аппарат искусственного жизнеобеспечения. Несколько суток врачи пытались остановить внутреннее кровотечение, но безуспешно.

Мать Тупака, Афени Шакур, приняла решение прекратить попытки врачей вернуть к жизни своего сына. Официальной причиной смерти стала дыхательная недостаточность и остановка сердца в связи с многочисленными огнестрельными ранениями. 16 сентября он умер.

Убийство величайшего рэпера было предметом острого обсуждения очень много лет, так как раскрыть его полиции не удавалось.

Через 27 лет полиция назвала имя убийцы

Полиция Лас-Вегаса 29 сентября 2023 года арестовала 60-летнего бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса, известного также как Киф Ди, по обвинению в убийстве Тупак Шакура. Стоит отметить, что Дэвиса и еще трех человек из его окружения подозревали в совершении этого преступления и ранее.

В доме Дэвиса провели обыск и обнаружили массу интересных вещей: журналы, диски, записи. Были изъяты компьютеры и телефоны.

"Это расследование началось 7 сентября 1996 года, и оно еще далеко от завершения. Хотя я знаю, что было много людей, которые не верили, что убийство Тупак Шакура было важным для полицейского управления. И я здесь, чтобы сказать вам, что это совсем не так. Нашей целью всегда было привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за насильственное убийство Тупака", - сказал на пресс-конференции шериф Кевин МакМахилл.

Дуэйн Дэвис - дядя Орландо Андерсона, одного из самых известных соперников Тупака. В ночь гибели рэпера Андерсон был вовлечен в драку в казино, где присутствовал Тупак и его друзья. Орландо позже отрицал свою причастность к убийству и через два года сам погиб в результате стрельбы.

При расследовании убийства Тупака Шакура удалось установить, что Дэвис был лидером преступной группировки. Он тщательно спланировал убийство и это нападение было "возмездием" за ранние инциденты.

Спустя неделю после гибели Шакура, группировка Андерсона получила 50 тысяч долларов от неизвестного отправителя. Существует версия, что американский рэпер Кристофер Джордж Латор Уоллес (псевдонимы: The Notorius B.I.G, Biggie Smalls, Biggie) готов был заплатить 1 млн долларов, чтобы убрать лидера Западного побережья. В 1997 году он также был застрелен в собственной машине.

В 2018 году Дуэйн Девис рассказал в СМИ, что убийцей был его племянник Орландо.