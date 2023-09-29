Поліція під Балаклією знайшла тіло чоловіка, якого закатували військові РФ (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"Поховали його під час окупації на центральному кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тілі загиблого були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Тепер тіло направили на судово-медичну експертизу.

Фото: Ексгумація (facebook.com/police.kharkov)

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Обставини вбивства чоловіка

"59-річний Юрій Кривич був бізнесменом, палким прихильником України. Це не сподобалося деяким місцевим", - сказав брат загиблого.

За його словами, у нього (загиблого - ред.) був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони йому погрожували, що він "неправильно себе веде".

Сусіди повідомили, що 27 квітня минулого року його забрали військові РФ з так званої "ЛНР", а за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року.

Що кажуть у поліції

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління поліції Харківської області Ганни Пономаренко, немає жодних сумнівів в тому, що саме російські військові здійснили цей злочин.

"На той час у смт Савинці перебували військові так званої "Л/ДНР" і військові російської федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями, - повідомила Пономаренко.

Вона додала, що наразі за оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетні до вбивства Юрія Кривича.

Вбивства росіянами людей на окупованих територіях України

Російські військові під час вторгнення вбили сотні людей. Цивільних викрадали, пізніше катували. Українські правоохоронці постійно проводять ексгумації на звільнених від РФ територіях.

У травні на півночі Донецької області поліція ексгумувала тіла шести людей. Частина з них загинула від обстрілів армії РФ.

Вже у липні правоохоронці провели ексгумацію в селі Циркуни (Харківська область). Там виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів російських військ.