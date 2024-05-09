Чи виступав СРСР на Євробаченні

До речі, кілька слів про "совок". Як відомо, Радянський Союз жодного разу не брав участь у пісенному конкурсі. Однак кілька разів транслював виступи обраних артистів для "совєцкого" глядача.

Хоча одного разу - у 80-х - СРСР був дуже близький до того, аби вперше представити свого артиста на Євробаченні.

Виявляється, в 1987 році тодішній міністр просвітництва РСФСР Георгій Веселов висунув ідею участі "союза нєрушимого" у пісенному конкурсі на тлі політичних реформ, розгорнутих генсеком компартії Михайлом Горбачовим.

Звісно, нічого спільного з культурним обміном така ідея не мала. Вона була політично вмотивованою: радянські боси гадали, що участь у Євробаченні (ба більше, вони розраховували саме не перемогу!) позитивно вплине на відносини між Радянським Союзом і капіталістичними країнами заходу.

Як проходило Євробачення у 1987 році без участі СРСР (фото: Getty images)

В одному з інтерв'ю колишній працівник радянського міносвіти Едуард Фомін говорив, що першим співаком, який повинен був бути потенційним представником СРСР на Євробаченні, був Валерій Леонтьєв.

Однак тоді ідеї Веселова не поділили ні однопартійці, ні сам Горбачов, мотивуючи це тим, що участь у Євробаченні - "занадто радикальний крок" навіть для періоду так званої "відлиги".

Валерій Лєонтьєв у 1987 році (фото: Росзмі)

Відтоді СРСР навіть не намагався брати участь у Євробаченні.

Леонтьєва внесли в "Миротворець" через перетин кордону анексованого Криму та концерти, проведені там у 2014 і 2015 роках. До речі, подейкують, що співак, який більшість часу проводить у США, не підтримує вторгнення Росії в Україну. Хоча й засудження дій Путіна від виконавця пісень про Казанову і дельтаплан ніхто не чув…

Ну, а Росія, яка любить себе величати "прєємніком" Радянського Союзу, як і її предок, який давно канув у Лету, зараз теж не бере участь у Євробаченні. Звісно, не за власним бажанням, а з причини дискваліфікації.

Резюмуючи, хочеться звернути увагу на те, що з моменту остаточної відмови СРСР від Євробачення до розпаду "совка" пройшло чотири роки. Росію ж ізолювали від міжнародного пісенного конкурсу три роки тому. Можливо, у 2025 році путінську імперію чекає те ж, що і її "прєдшествєнніка"?.