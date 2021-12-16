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Терміново звертайтеся до лікаря: названі небезпечні ознаки після перенесеного COVID без симптомів

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Четвер 16 грудня 2021 22:01
Терміново звертайтеся до лікаря: названі небезпечні ознаки після перенесеного COVID без симптомів Колаж РБК-Україна: які симптоми після коронавірусу сигналізують про небезпеку
Автор: Володимир Костирін

У людей після перенесеного COVID-19 без симптомів можуть проявлятися несподівані проблеми зі здоров'ям, причому деякі ознаки сигналізують про необхідність пройти комплексне обстеження. Лікар-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук назвала такі тривожні симптоми.

Про це медик розповіла в інтерв'ю "Фактам".

Говорячи про постковідні синдроми, вона зазначила, що коронавірус "може запустити все, що дрімало в організмі".

"е, до чого людина схильна, замість того, щоб потурбувати через роки, проявилося раніше, як-от постковідний суглобовий синдром. Пацієнти часто скаржаться, що випадає волосся, турбує задишка, порушується вуглеводний обмін, внаслідок інтенсивного лікування може підвищуватись цукор у крові", - розповіла Гук.

Крім того, у людини, яка перехворіла на коронавірус, можуть з'явитися тромботичні ускладнення, інфаркти, збивання серцевого ритму. Підвищена тривожність і панічні атаки - теж не рідкісні явища.

У тих випадках, коли у людини після COVID-19 триває задишка, кашель або покашлювання, слід поглиблено обстежитися: зробити рентген або КТ.

Гук уточнила, що задишка може бути пов'язана з низьким гемоглобіном, виникненням міокардиту, аритмією. А ще серед її причин - розвиток фіброзу, бронхоспазм.

Які симптоми вимагають термінового звернення до медиків

"Небезпечні тривожні ознаки, за яких слід негайно звернутися до лікаря: кровохаркання, різкий біль у грудній клітині, задишка, якої ще вчора не було (людина спокійно доходила до кухні, а сьогодні важко дістатися до кімнатних дверей), різке погіршення самопочуття, виділення гнійного зеленого мокротиння з поганим запахом", - перерахувала лікар.

Пацієнтам з такими симптомами медики проводять повноцінне дослідження функції зовнішнього дихання, оцінюючи як швидкісні, так і об'ємні показники легенів.

"Важливо визначити і проникність альвеолокапілярної мембрани для дифузії газів (кисню в кров’яне русло і вуглекислого газу назад) - її потовщення і порушення роботи лежить в основі злощасного фіброзу", - розповіла пульмонолог.

Нагадаємо, перед цим український інфекціоніст назвав симптоми "Омікрона" та розповів, на що батькам звернути увагу.

Також ми писали про те, що нещодавно лікар назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно обов'язково звертатися до медиків, а затягувати з цим і займатися самолікуванням - дуже небезпечно.

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