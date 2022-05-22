Срочно нужно выкупить дроны: волонтер просит помочь ВСУ
Украинские военные на фронте нуждаются в закупке квадрокоптеров. Эти устройства очень необходимы нашим защитникам.
Волонтер Наталия Юсупова просит украинцев присоединиться к сбору денег для их закупки.
"Выкупила два крутых квадрокоптера 142 тыс. С понедельника будет подорожание в связи со скачком валюты и дроны будут гораздо дороже. Люди, прошу, у кого есть возможность, давайте еще купим, хоть один, а лучше два. Дроны очень нужны на фронте. У меня еще есть 12 тыс, дроны по 53 тыс. Прошу. Если кому нужно, контакты, где купить коптер напишу в комментах, остались всего несколько штук", - написала волонтер.
Реквизиты для материальной помощи
Пайпал
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4441 1144 1757 8794 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.
5375411504293973 Монобанк
UA753220010000026204306753142.
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк
Юлдашева Виолетта
Волонтер просит помочь с деньгами для покупки квадрокоптеров ВСУ
Напомним, что волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый беспилотник Poseidon для ДШВ.
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