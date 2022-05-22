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Срочно нужно выкупить дроны: волонтер просит помочь ВСУ

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 13:47
Срочно нужно выкупить дроны: волонтер просит помочь ВСУ Нужна помощь украинским военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные на фронте нуждаются в закупке квадрокоптеров. Эти устройства очень необходимы нашим защитникам.

Волонтер Наталия Юсупова просит украинцев присоединиться к сбору денег для их закупки.

"Выкупила два крутых квадрокоптера 142 тыс. С понедельника будет подорожание в связи со скачком валюты и дроны будут гораздо дороже. Люди, прошу, у кого есть возможность, давайте еще купим, хоть один, а лучше два. Дроны очень нужны на фронте. У меня еще есть 12 тыс, дроны по 53 тыс. Прошу. Если кому нужно, контакты, где купить коптер напишу в комментах, остались всего несколько штук", - написала волонтер.

Реквизиты для материальной помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

4441 1144 1757 8794 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304.

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142.

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк

Юлдашева Виолетта

Срочно нужно выкупить дроны: волонтер просит помочь ВСУВолонтер просит помочь с деньгами для покупки квадрокоптеров ВСУ

Напомним, что волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый беспилотник Poseidon для ДШВ.

Как мы ранее писали, пресс-офицер полка "Азов" снял фильм-прощание об "Азовстали".

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