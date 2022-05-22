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Терміново потрібно викупити дрони: волонтер просить допомогти ЗСУ

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Неділя 22 травня 2022 13:47
Терміново потрібно викупити дрони: волонтер просить допомогти ЗСУ Потрібна допомога українським військовим (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові на фронті потребують закупівлі квадрокоптерів. Ці пристрої дуже необхідні нашим захисникам.

Волонтер Наталія Юсупова просить українців приєднатися до збору грошей для їх закупівлі.

"Викупила два крутих квадрокоптери 142 тис. З понеділка буде подорожчання у зв'язку зі стрибком валюти і дрони будуть набагато дорожче. Люди, прошу, у кого є можливість, давайте ще купимо, хоч один, а краще два. Дрони дуже потрібні на фронті. У мене ще є 12 тис, дрони по 53 тис. Прошу. Якщо кому потрібно, контакти, Де купити коптер напишу в коментах, залишилися всього кілька штук", - написала волонтер.

Реквізити для матеріальної допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

4441 1144 1757 8794 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304.

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142.

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк

Юлдашева Віолетта

Терміново потрібно викупити дрони: волонтер просить допомогти ЗСУВолонтер просить допомогти з грошима для купівлі квадрокоптерів ЗСУ

Нагадаємо, що волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший безпілотник Poseidon для ДШВ.

Як ми раніше писали, прес-офіцер полку " Азов "зняв фільм-прощання про"Азовсталь".

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