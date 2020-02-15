Сретение Господне: что нельзя делать сегодня, приметы

15 февраля православная церковь празднует Сретение Господне
Какой сегодня праздник. 15 февраля 2020 года все православные христиане отмечают Сретение Господне. По библейскому сказанию, именно в этот день младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. Наши предки считали, что в этот день зима встречается с весной.
В переводе со старославянского слово "сретение" следует перевести как "встреча". Праздник отмечается на 40 день от рождества Христова. В этот день, по преданию, дева Мария вместе с мужем Иосифом прибыла в Иерусалим для проведения обряда посвящения в храме.
Изначально Сретение Господне воспринималось не как самостоятельное торжество, а как день, которым завершается 40-дневный цикл после Богоявления. Однако со временем торжества стали сравнимы с Пасхальными.
К слову, этот праздник относится к числу двунадесятых, то есть имеющих прямое отношение к событиям из жизни Иисуса Христа. И хотя он и относится к числу Господских праздников, по сопутствующему ему богослужению походит скорее на Богородичный. Даже на иконах праздника изображения Христа и Божьей Матери по своей значительности равны.
В этот день встречаются зима с весной (фото из открытых источников)
В день именин по традиции необходимо посетить церковь, помолясь и поставив свечку тому святому, чье имя вы носите. Так, сегодня день Ангела празднует: Гавриил, Николай, Семен, Анна.