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Сретение Господне: что нельзя делать сегодня, приметы

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 07:01
Сретение Господне: что нельзя делать сегодня, приметы
15 февраля празднуется Сретение Господне (Коллаж РБК-Украина)

15 февраля православная церковь празднует Сретение Господне

Какой сегодня праздник. 15 февраля 2020 года все православные христиане отмечают Сретение Господне. По библейскому сказанию, именно в этот день младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. Наши предки считали, что в этот день зима встречается с весной.

В переводе со старославянского слово "сретение" следует перевести как "встреча". Праздник отмечается на 40 день от рождества Христова. В этот день, по преданию, дева Мария вместе с мужем Иосифом прибыла в Иерусалим для проведения обряда посвящения в храме.

Изначально Сретение Господне воспринималось не как самостоятельное торжество, а как день, которым завершается 40-дневный цикл после Богоявления. Однако со временем торжества стали сравнимы с Пасхальными.

К слову, этот праздник относится к числу двунадесятых, то есть имеющих прямое отношение к событиям из жизни Иисуса Христа. И хотя он и относится к числу Господских праздников, по сопутствующему ему богослужению походит скорее на Богородичный. Даже на иконах праздника изображения Христа и Божьей Матери по своей значительности равны.

Сретение Господне: что нельзя делать сегодня, приметы

Главные приметы этого дня:

  • Если петух пьет воду, зима будет долгой, а весна поздней.
  • На Сретение снежок — весной дожжок.
  • Если солнце на закате видно ясно, значит, морозов больше не будет.
  • Какая погода на Сретение - такая и весна будет.
  • На Сретение капель - ждите хороший урожай пшеницы.
  • Тихий и облачный день - будет хороший урожай плодов и хлебов.

Что нельзя делать в этот день:

  • Сегодня нельзя ругаться и ссориться.
  • Нельзя принимать ванну, лучше просто ополоснуться под душем.
  • Нельзя далеко уезжать из дому - можно не вернуться.
  • Нельзя делать грязную работу.
  • Ни в коем случае нельзя гадать и проводить ритуалы.

Сретение Господне: что нельзя делать сегодня, приметы

В этот день встречаются зима с весной (фото из открытых источников)

В день именин по традиции необходимо посетить церковь, помолясь и поставив свечку тому святому, чье имя вы носите. Так, сегодня день Ангела празднует: Гавриил, Николай, Семен, Анна.

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