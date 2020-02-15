Стрітення Господнє: що не можна робити сьогодні, прикмети

15 лютого православна церква святкує Стрітення Господнє
Яке сьогодні свято. 15 лютого 2020 року всі православні християни відзначають Стрітення Господнє. За біблійним сказанням, саме в цей день немовляту Ісуса вперше принесли в храм — його Божий початок було підтверджено декількома свідками. Наші предки вважали, що в цей день зима зустрічається з весною.
В перекладі зі старослов'янської слово "стрітення" слід перекладати як "зустріч". Свято відзначається на 40 день від різдва Христового. В цей день, за переказами, діва Марія разом з чоловіком Йосипом прибула в Єрусалим для проведення обряду посвячення в храмі.
Спочатку Стрітення Господнє сприймалося не як самостійне торжество, а як день, яким завершується 40-денний цикл після Богоявлення. Проте з часом торжества стали порівнянні з Великодніми.
До речі, це свято належить до числа дванадесятих, тобто має пряме відношення до подій із життя Ісуса Христа. І хоча воно і належить до Господніх свят, за супутньому йому богослужіння схоже швидше на Богородичнн. Навіть на іконах свята зображення Христа і Божої Матері своєї значущості рівні.
У цей день зустрічаються зима з весною (фото з відкритих джерел)
В день іменин за традицією необхідно відвідати церкву, помолившись і поставивши свічку тому святому, чиє ім'я ви носите. Так, сьогодні день Ангела святкує: Гавриїл, Микола, Семен, Анна.