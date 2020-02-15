Стрітення Господнє: що не можна робити сьогодні, прикмети

15 лютого відзначають Стрітення Господнє (Колаж РБК-Україна)

15 лютого православна церква святкує Стрітення Господнє

Яке сьогодні свято. 15 лютого 2020 року всі православні християни відзначають Стрітення Господнє. За біблійним сказанням, саме в цей день немовляту Ісуса вперше принесли в храм — його Божий початок було підтверджено декількома свідками. Наші предки вважали, що в цей день зима зустрічається з весною.

В перекладі зі старослов'янської слово "стрітення" слід перекладати як "зустріч". Свято відзначається на 40 день від різдва Христового. В цей день, за переказами, діва Марія разом з чоловіком Йосипом прибула в Єрусалим для проведення обряду посвячення в храмі.

Спочатку Стрітення Господнє сприймалося не як самостійне торжество, а як день, яким завершується 40-денний цикл після Богоявлення. Проте з часом торжества стали порівнянні з Великодніми.

До речі, це свято належить до числа дванадесятих, тобто має пряме відношення до подій із життя Ісуса Христа. І хоча воно і належить до Господніх свят, за супутньому йому богослужіння схоже швидше на Богородичнн. Навіть на іконах свята зображення Христа і Божої Матері своєї значущості рівні.

Головні прикмети цього дня:

Якщо півень п'є воду, зима буде довгою, а весна пізньою.

На Стрітення сніжок — весною дожжок.

Якщо сонце на заході видно ясно, значить, морозів більше не буде.

Яка погода на Стрітення, така і весна буде.

На Стрітення крапель - чекайте хороший врожай пшениці.

Тихий і хмарний день - буде добрий урожай плодів і хлібів.

Що не можна робити в цей день:

Сьогодні не можна лаятися і сваритися.

Не можна приймати ванну, краще просто обполоснутися під душем.

Не далеко їхати з дому - можна не повернутися.

Не можна робити брудну роботу.

Ні в якому разі не можна ворожити і проводити ритуали.

У цей день зустрічаються зима з весною (фото з відкритих джерел)

В день іменин за традицією необхідно відвідати церкву, помолившись і поставивши свічку тому святому, чиє ім'я ви носите. Так, сьогодні день Ангела святкує: Гавриїл, Микола, Семен, Анна.