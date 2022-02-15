Сретение Господне: что обязательно нужно сделать, а что строго запрещено в великий праздник

15 февраля в церковном православном календаре особенная дата - Сретение Господне. Великий праздник символизирует встречу Сына Божия с человечеством, которая произошла через сорок дней после Рождества. В народе этот день издавна символизирует встречу зимы с весной, называли его также Громницей.
Что строго запрещено делать в этот день, важные приметы, традиции, обряды и кто именинник - читайте ниже в нашем материале Styler.
Сретение Господне - один из великих двунадесятых праздников, то есть важнейших после Пасхи.
Означает оно "встречу". В этот день младенца Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон Богоприемец. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.
Святой познав свыше, что этот младенец - обетованный Мессия, и что его мать - Святая Дева, с благоговением и радостью принял в объятия. Это событие описано в Евангелии от Луки.
В народе день издавна называют Громницей. 15 февраля - своего рода грань между зимой и весной. Раньше верили, что это единственный зимний день, в который может случиться гроза.
Люди раньше проверяли семена к посеву в этот день, высчитывали количество сена, соломы, хлеба и кормов.
На кухне пеклись блины, которые символизировали само солнце, призывая его таким образом возвращаться.
В этот день святили в церкви воду и свечи, которые были призваны защитить дом от удара молнии. А сретенскую воду использовали в целительных целях.
Также нельзя выливать набранную в водоеме или просто запасенную в емкости воду в раковину или унитаз. Считается, что в этот день вода имеет особую целебную силу, такую же, как и на Крещение.
Именины в этот день празднуют мужчины по имени Василий.
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