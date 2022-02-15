Красивые поздравления с великим праздником Сретения в СМС, стихах и открытках

Сретение Господне отмечается ежегодно 15 февраля. Данный праздник входит в число двунадесятых и считается одним из самых больших. Он символизирует встречу Ветхого Завета и Новым Заветом.
Редакция Styler собрала для вас лучшие поздравления с праздником в СМС, стихах и открытках.
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Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!
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Поздравляем вас с чистым, светлым христианским праздником Сретения Господня, желаем вам Божьей помощи во всех делах, пусть все ладится и исполняется легко, пусть Ангел-хранитель станет вашим надежным проводником, будьте здоровы и успешны!
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Со Сретением Господним поздравляю вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!
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В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
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В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!
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Со Сретением Господним
Поздравляю я тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет —
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
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Мира, благодати Божьей вам.
В этот день внесли Иисуса в храм,
Небеса открыли свои двери.
Всем желаю жить в любви и вере.
С именем Христа желаю жить
И добро, где можете, творить.
Радости друг другу пожелаем.
С праздником великим поздравляю.
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Со Сретением поздравляю,
Мира вам и доброты,
Крепкой веры я желаю
И душевной теплоты.
Чтоб Господь давал вам силы,
И надеждой награждал,
Чтобы свет великой веры
Путь вам в жизни освещал.
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Пусть со Сретеньем Господним
Солнца луч заглянет в душу,
И уютней станет дома,
И успехи ждут послушно.
Сохранит пусть ангел добрый
Тех, кто рядышком с тобой,
И любимых, и знакомых,
И тебя пусть в день любой!
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Пусть в жизни - все ладится,
Все неурядицы - сгладятся,
Солнце сияет, греет теплом,
Освещая любовью ваш дом!
Помощи Божьей вам желаем,
Со Сретением вас поздравляем,
Радости в жизни, эры счастливой,
Судьбы желаем вам красивой!
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Напомним, мы писали о самых важных запретах и традициях на Сретение.
Ранее мы писали, когда будет Масленница и как ее праздновать, чтобы не уподобятся россиянам.